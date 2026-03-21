La "Línea 105 Xtantos" de la Diócesis de Coria-Cáceres recorre la provincia cacereña para enseñar la labor de la Iglesia

La Diócesis de Coria-Cáceres pondrá en marcha el 25 de abril la segunda edición de la “Línea 105 Xtantos”, una iniciativa pionera en España que permite conocer sobre el terreno la labor social y pastoral financiada con la casilla de la renta.

La Diócesis de Coria-Cáceres repetirá una iniciativa que ya impulsó el pasado año como experiencia pionera en el país. La “Línea 105 Xtantos” volverá a recorrer distintos puntos de la provincia cacereña para mostrar, en primera persona, el trabajo que desarrolla la Iglesia en ámbitos sociales y pastorales.

El autobús partirá el próximo 25 de abril a las 08.30 horas desde Cáceres y realizará varias paradas en enclaves donde se desarrollan proyectos vinculados a Cáritas, parroquias y centros asistenciales.

La campaña, impulsada por el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, toma su nombre de la casilla 105 de la declaración de la renta y busca acercar a los ciudadanos el destino de los fondos obtenidos mediante esta asignación voluntaria.

La casilla de la renta, clave en Extremadura

Desde la Comisión de Sostenimiento de la diócesis recuerdan que marcar la X "no supone un coste adicional" para el contribuyente y lo definen como "un ejercicio de democracia fiscal y de transparencia".

En Extremadura, entre un 40% y un 45% de los contribuyentes marcan esta casilla. En el caso concreto de la diócesis, esta aportación representa aproximadamente el 38% de su presupuesto anual, lo que la convierte en una fuente esencial de financiación.

"Cada euro que recibimos lo devolvemos con creces a la sociedad", sostienen desde la organización, que subraya además su presencia en el medio rural extremeño, incluso en parroquias con apenas dos habitantes.

En pleno recorrido. / Cedida a El Periódico

El itinerario incluirá cuatro experiencias representativas del trabajo social de la Iglesia en la provincia: el Proyecto Mujer en Perales del Puerto, centrado en el acompañamiento y formación de mujeres del entorno rural, el campamento de Descargamaría, con más de 30 años de trayectoria y dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad, la residencia de mayores “Masides”, donde se presta atención a personas mayores y la vida parroquial en Abadía, con el testimonio del párroco Agapito Domínguez.

Estos espacios reflejan la intervención en colectivos como mujeres, infancia, mayores o población migrante, ámbitos donde la Iglesia mantiene una presencia constante en Extremadura.

Lorena Jorna, delegada de Medios de Comunicación de la diócesis, ha señalado que el objetivo es "mostrar con hechos cómo la Iglesia está cerca de quienes más lo necesitan".

Marcando la X. / Cedida a El Periódico

La iniciativa también pone el foco en el voluntariado, con cientos de personas implicadas en proyectos sociales y pastorales en la región.

Las inscripciones ya están abiertas hasta el 15 de abril a través de la web oficial de la campaña, y los participantes seleccionados serán contactados por cada diócesis.

La diócesis insiste en que la actividad está abierta a todos los ciudadanos, creyentes o no, con el objetivo de acercar una realidad que, según señalan, a menudo es desconocida.

"Marcar la X no cuesta nada, pero significa muchísimo", ha afirmado Jorna, quien invita a conocer sobre el terreno una red de acción social que, en muchos casos, actúa en los entornos más despoblados de Extremadura.

Al término del recorrido, se elaborará un vídeo resumen con testimonios que será difundido en redes sociales y canales oficiales de la diócesis.