La maquinaria invisible de la Semana Santa de Cáceres se pone en marcha: así se montan diez pasos en una mañana

La escena no tiene música ni público, pero sí algo que se le parece mucho: una mezcla de nervios, coordinación y emoción contenida. En el interior de la iglesia de Santiago y en una nave del polígono ganadero, la Semana Santa ya está en marcha. Y se nota. "Ya nos pica el hombro muchísimo", confiesa con media sonrisa el mayordomo de la Cofradía de Jesús Nazareno (fundada en 1464 y decana de la Pasión cacereña), Eloy José Remedios Solís, en mitad del trajín. Lo que han hecho en la mañana de este sábado no es algo habitual: han montado hasta diez pasos en apenas unas horas.

Desde fuera podría parecer caos, pero dentro todo responde a una lógica precisa. "Hemos movido ya las andas de los diez pasos esta mañana", cuenta, casi como quien habla de rutina, aunque lo que ocurre alrededor dista mucho de serlo. Grúas que suben y bajan, viajes constantes, piezas pesadas que requieren muchas manos. "Hacemos dos viajes de dos grúas", detalla. Nada se deja al azar.

Por equipos

El trabajo se divide en equipos. "Tenemos dos grupos de hermanos", explica: uno más reducido, que permanece en la iglesia, y otro más amplio, que sube y baja desde la nave para trasladar las estructuras. En total, decenas de personas implicadas en un engranaje que solo funciona si todos cumplen su papel. Y lo hacen. Sin ruido. Sin órdenes a gritos. Sin estorbarse.

No todo es coordinación. También hay esfuerzo. Mucho. "Son piezas que pesan muchísimo", señala mientras se observa el montaje de estructuras del palio. Columnas, hierros, madera… elementos que obligan a parar, medir y levantar entre varios. "Y lo que es una maravilla es la gran participación de los jóvenes. Vienen, limpian, cargan, barren, hacen de todo...", señala.

Los pasos

El primer montaje es para el Domingo de Ramos. Saldrán en procesión a las 19.00 horas con su histórica Procesión del Silencio, y con su imagen cotitular, la Virgen de la Misericordia, uno de los pasos más esplendorosos por su gran palio. Le precederá la composición ‘El Señor Camino del Calvario’ formada por el Cristo de la Caída y La Verónica. Unas quinientas personas forman esta larga comitiva que cruzará las calles señeras del Cáceres tradicional hasta cerca de la medianoche.

En la Madrugada (Jueves a Viernes Santo) partirá de Santiago a las 5.00 con la talla de Jesús Nazareno, el símbolo de 400 años de procesiones por Cáceres, llevado a hombros por los hermanos más antiguos de la cofradía. Le acompañará La Magdalena, La Verónica y el Calvario Vacío, a hombros de las nuevas generaciones; La Caída, con una mayoría de jóvenes capaces de ponerse bajo pasos de mayor peso y responsabilidad; El Calvario, una composición entrañable para cofrades ya curtidos que no se achantan; el Cristo de las Indulgencias (S.XIV), una auténtica joya del siglo XIV; y Las Angustias, cuyos cofrades muestran siempre una gran resolución y mantienen la costumbre de cargar sin horquillas. También estaba en el templo toda la imaginería de la Sagrada Cena, cuyos hermanos imprimen un ritmo intenso para que todo esté listo en la mañana de Jueves Santo.

Previsiones

Con las andas ya en la iglesia, empieza otra fase. Más pausada, pero igual de importante. "Ahora faroles, decoración, jardineras… todo eso se va haciendo a lo largo de la semana", sentencia Eloy. En medio de todo este trabajo siempre hay una preocupación inevitable: el tiempo: "Creemos que no va a llover, parece que este año nos salvamos", dice casi como un deseo más que como una previsión. No solo han sido ellos quienes han trabajado intensamente este sábado: también han preparado sus pasos las cofradías de los Estudiantes (bajando el Cristo del Calvario de su capilla y colocando la talla en el altar) y la Salud (preparando las imágenes de Jesús de la Salud y la Virgen de la Estrella). Además, los cofrades más jóvenes del Nazareno, la Vera Cruz y la Sagrada Cena ensayan este sábado. Este domingo lo harán los del Humilladero.