El músico Carlos Durán sigue sonando en la memoria de Cáceres: "En sus escenarios nunca faltaban el agua ni la cerveza"

A veces una ciudad tarda en medir la dimensión de quienes la han hecho sonar. Carlos Durán fue uno de esos músicos que dejaron huella sin necesidad de estridencias, de los que construyen escenas, amistades y refugios musicales casi sin hacer ruido, con un saxofón en las manos y una idea fija en la cabeza: que la música tenía que servir para reunir a la gente.

Ese espíritu es el que Cáceres quiere recuperar este domingo en el Corral de las Cigüeñas, donde amigos, familiares y compañeros de escenario se reunirán para rendir homenaje a un músico muy querido, fallecido el pasado año, cuya historia no cabe solo en una actuación o en un cartel. Carlos Durán fue mucho más que el fundador de Los Reyes del Mambo. Fue promotor, agitador cultural, director de orquesta, viajero incansable y, sobre todo, uno de esos nombres que aparecen una y otra vez cuando se tira del hilo de la música en Cáceres durante las últimas décadas.

Cristina Galet, una de sus amigas más íntimas desde la adolescencia, lo resume desde un vínculo que va más allá de cualquier currículum. Se conocían desde los 12 años y mantuvieron una relación estrecha durante toda la vida. Para ella, hablar de Durán es hablar de alguien que nunca se desprendió del todo de su condición de músico, ni siquiera cuando la vida lo empujó lejos. "Era un eterno viajero", cuenta, como si esa definición explicara muchas otras cosas: su curiosidad, su necesidad de movimiento, su facilidad para tejer amistades allí donde iba. Durán murió en 2025 a los 53 años.

Una vida entera alrededor de la música

Durán era de Cáceres, de la parte antigua, y desde muy joven orientó su vida hacia la música. Estudió en el conservatorio, pasó también por Madrid y compartió formación con otros músicos de viento que con el tiempo desarrollaron carreras reconocidas. Pero más allá del aprendizaje académico, lo suyo fue siempre una vocación llevada al extremo: tocar, organizar, empujar proyectos y hacer posible que otros también tocaran.

Grupo Póker de Blues. / CEDIDA

En los años noventa formó parte de Póker de Blues junto a los hermanos Barragán, Charly González, Moi Martín, Lalo y otros músicos de la escena local. Aquella formación participó en el Womad de 1996 y se inscribió en una época especialmente fértil para la música en directo en la ciudad, con salas, encuentros y conciertos que hoy muchos recuerdan casi como una edad dorada. Después llegaron Cuba, el son, los viajes y una nueva aventura: el nacimiento de Los Reyes del Mambo, un proyecto con el que trajo hasta Cáceres una música que ya había hecho suya.

Pero si hay un lugar en el que su nombre sigue resonando con especial fuerza es la Sala Aldana, aquel espacio situado sobre el Corral de las Cigüeñas que impulsó a comienzos de los 2000. Cristina Galet participó con él en ese proyecto y recuerda aquella etapa como una explosión de creatividad: conciertos, seminarios de blues y jazz, encuentros entre músicos llegados de distintos puntos del país y una filosofía muy clara de hospitalidad y compañerismo. "Allí no faltaban nunca ni el agua ni la cerveza para quienes ensayaban o se subían al escenario", recuerda. Era una manera de cuidar a los músicos, de hacerles sentir que aquel también era su sitio.

Ayudaba a la gente

Durán no solo tocaba. También abría puertas. Dirigió formaciones, colaboró con Carlos el Calvo, que está en la orquesta Diamante, y estuvo al frente de otros proyectos musicales, además de implicarse con artistas extremeños de muy distintos estilos. Según relata Galet, esa capacidad para reunir gente y lanzar ideas fue una constante en su trayectoria. Estaba "metido en mogollón de proyectos", dice con una naturalidad que revela hasta qué punto era habitual verle multiplicado entre ensayos, conciertos y planes futuros.

Carlos Durán y Cristina Galet, amigos desde siempre. / CEDIDA

Esa inquietud chocó también con una realidad que él conoció de primera mano: la dificultad para vivir de la música en Cáceres. Cristina recuerda que Durán se quejaba ya hace años de la falta de oportunidades para los músicos emergentes y de la escasa cultura de acudir a escuchar a artistas locales. Aquella sensación de asfixia acabó empujándolo hacia el sur. Se marchó a Cádiz, donde volvió a levantar otra etapa de Los Reyes del Mambo y puso en marcha nuevos espacios y colectivos, como La Nave Wao y Artistea, siempre con la misma idea de fondo: dar oportunidades a otros.

En Chiclana dejó otra huella importante. Allí siguió trabajando con músicos, promoviendo actuaciones y colaborando incluso con iniciativas vinculadas al ayuntamiento para apoyar a nuevos grupos. Era, en cierto modo, la misma actitud que había tenido en Cáceres: entender la música no como una carrera individual, sino como una red.

El último viaje

La última etapa de su vida volvió a tener algo de aventura. En 2024 viajó a Marruecos y terminó incorporándose como profesor de viento en una escuela para niños en Martil, junto a Tetuán. Allí le sorprendió el problema de salud que obligó a trasladarlo a España para una operación delicada en Madrid que finalmente no pudo superar. Cristina Galet lo cuenta con la mezcla de serenidad y dolor de quien todavía no ha terminado de asumir la pérdida. "Todavía no nos lo creemos", confiesa al final de la conversación. "Da la sensación de que está afuera, y que me va a llamar en cualquier momento".

Sus palabras son probablemente la mejor definición del vacío que dejó Durán. No solo porque fuera un músico respetado, sino porque ocupaba ese lugar raro y valioso de las personas que conectan mundos distintos: la bohemia y la disciplina, la amistad y el trabajo, el talento y la generosidad. Galet lo llama "mi hermano mayor, mi amigo", y en esa frase cabe también la dimensión íntima del homenaje de este domingo.

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El tributo que acogerá el Corral de las Cigüeñas será, sí, una cita musical con Los Reyes del Mambo, Niño Viejo, Lola la "Chiri" y Messi. Pero será también algo más difícil de nombrar: una reunión para devolverle a Carlos Durán todo lo que sembró. En una ciudad donde tantas veces cuesta sostener la memoria cultural, su ausencia ha servido al menos para recordar una certeza. Que hay músicos que no desaparecen del todo mientras siga habiendo gente dispuesta a contar quiénes fueron y por qué importaron. Cuenta, eso sí, que espera que todos los artistas "tengan agua y cerveza", porque es como él lo hubiera querido. Si no, que al menos se les dé una remuneración económica.