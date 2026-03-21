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Semana Santa

La Pastoral Penitenciaria organiza actos religiosos para los internos, reforzando la libertad espiritual en las cárceles

Del 20 de marzo al 4 de abril, los centros penitenciarios acogen un programa especial que incluye la celebración penitencial, el lavatorio de los pies y la Vigilia Pascual, en un entorno de libertad religiosa

Entrada a la cárcel de Cáceres.

Entrada a la cárcel de Cáceres. / Carla Graw

Pablo Parra

Cáceres

Entre muros, rejas y rutinas marcadas por la privación de libertad, la Semana Santa vuelve a abrir un espacio de sentido y esperanza en el interior de los centros penitenciarios. Del 20 de marzo al 4 de abril, la Pastoral Penitenciaria ha organizado un programa de celebraciones que permite a los internos acercarse al núcleo de la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El calendario incluye citas especialmente significativas, como la celebración penitencial comunitaria el 20 de marzo, el Vía Crucis protagonizado por un interno el 27 de marzo o la proyección de The Chosen: La última cena el 31 de marzo, una propuesta que introduce nuevos lenguajes para la vivencia espiritual dentro de la cárcel.

Los días centrales se vivirán con la Cena del Señor y el lavatorio de los pies el 2 de abril, la celebración de la Pasión el 3 de abril y la Vigilia Pascual el 4 de abril, con la bendición del fuego y del agua como símbolos de renovación.

Libertad religiosa

Más allá de lo litúrgico, estas celebraciones adquieren un valor profundamente humano en el contexto penitenciario. La práctica religiosa no es un elemento accesorio, sino la expresión de un derecho fundamental: la libertad religiosa, reconocida en el marco legal español y garantizada también para las personas privadas de libertad.

En un entorno donde la libertad física está restringida, la dimensión espiritual se convierte en un espacio de libertad interior. Es ahí donde muchos internos encuentran una oportunidad para la reflexión personal, la revisión de su historia y la posibilidad de imaginar un futuro distinto.

Semana Santa en la cárcel.

Semana Santa en la cárcel. / DIÓCESIS CORIA-CÁCERES

La Semana Santa en prisión no se limita a recordar unos hechos históricos. Se convierte en una experiencia de transformación. Gestos como el perdón compartido en la celebración penitencial, el servicio representado en el lavatorio de los pies o el sufrimiento expresado en el Vía Crucis adquieren un significado tangible, vinculado a procesos reales de cambio y reinserción.

En este contexto, la Pascua cobra una dimensión especialmente intensa. La resurrección deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un mensaje concreto de esperanza: la posibilidad de empezar de nuevo, de no quedar definido por los errores del pasado y de construir un nuevo camino.

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Porque también entre rejas, la celebración pascual lanza un mensaje claro: la dignidad no desaparece, la esperanza sigue siendo necesaria y la vida puede renacer. La labor constante de la Pastoral Penitenciaria refuerza esta idea, recordando que nadie queda fuera y que, incluso en los lugares más difíciles, sigue habiendo espacio para la fe y la reconstrucción personal.

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