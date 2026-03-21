Permutas y expropiaciones para desbloquear CC Green: el macro proyecto energético de Cáceres
El alcalde de Cáceres confirma que el 85% del suelo para CC Green está disponible, mientras que el resto requerirá expropiación forzosa, aunque hay voluntad de cesión
El diputado socialista César Ramos carga contra la falta de gestión de ayuntamiento y Junta
Las permutas y expropiaciones pendientes en CC Green, el macro proyecto energético de Cáceres, están permitiendo desbloquear su desarrollo, según han indicado las autoridades locales y la Delegación del Gobierno en Extremadura. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado que aproximadamente el 85% del suelo ya está disponible, mientras que el 15% restante requerirá expropiación forzosa por discrepancias en el precio, aunque los propietarios han mostrado voluntad de cesión.
Avances administrativos y apoyo del Gobierno
El Delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha instado a acelerar los trámites urbanísticos y ha subrayado la necesidad de “demostrar madurez” para garantizar el avance del proyecto y su inclusión en la próxima Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2025-2030. Quintana ha señalado que es imprescindible “cumplir hitos administrativos y técnicos clave” y acreditar el grado real de desarrollo de la iniciativa.
CC Green, promovido por la empresa Ingenostrum, ha sido declarado proyecto de interés autonómico (Premia), lo que facilita la tramitación administrativa y refuerza su viabilidad. El proyecto prevé la construcción de un gran centro de datos con una inversión superior a los 1.000 millones de euros y está llamado a convertirse en un motor industrialvinculado al futuro polígono Capellanías II en Cáceres.
"Lo que realmente frena la llegada de industrias a Cáceres es la incapacidad del alcalde y una Junta de Extremadura más preocupada por repartir sillones con Vox que por impulsar el desarrollo industrial"
Urbanización y futuro del proyecto
Según Mateos, la redacción del proyecto de urbanización está prácticamente finalizada y pendiente de un último informe sectorial ministerial, cuya recepción permitirá avanzar hacia la aprobación definitiva y dar un paso decisivo en la ejecución de CC Green.
Quintana ha explicado que la Delegación del Gobierno trabaja “de forma coordinada” con el Ayuntamiento de Cáceres y la empresa promotora para facilitar la implantación del ecopolígono, considerado estratégico para el desarrollo industrial y energético de la región.
El proyecto se había quedado fuera de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026, pero las autoridades confían en que, una vez superadas las cuestiones de suelo y expropiaciones, podrá optar a la nueva planificación. La declaración de interés autonómico y los avances en suelo son vistos como elementos clave para demostrar la madurez del proyecto ante los ministerios competentes.
Al respecto, el diputado del PSOE por Cáceres en el Congreso César Ramos ha señalado que en la última planificación del Ministerio se ha incluido la subestación de Arenales, junto al polígono industrial, dotando a Cáceres de una gran capacidad eléctrica para consumos industriales intensivos.
"Para que se entienda: con esa infraestructura podría instalarse una gran industria como la gigafactoría de baterías prevista en Navalmoral de la Mata. Por tanto, el problema no es la energía. Lo que realmente frena la llegada de industrias a Cáceres es la falta de gestión y de proyecto: la incapacidad del alcalde y una Junta de Extremadura más preocupada por repartir sillones con Vox que por impulsar el desarrollo industrial".
- Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
- Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
- Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
- La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
- La nueva ITV de Cáceres arrancará en Capellanías, pero apunta a una sede de mayor capacidad
- Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador
- La propuesta más ambiciosa para el futuro autobús urbano de Cáceres plantea crear una nueva línea circular y suprimir la 6
- Casar de Cáceres se prepara para vivir una noche única con la Orquesta Panorama