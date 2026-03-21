Permutas y expropiaciones para desbloquear CC Green: el macro proyecto energético de Cáceres

Las permutas y expropiaciones pendientes en CC Green, el macro proyecto energético de Cáceres, están permitiendo desbloquear su desarrollo, según han indicado las autoridades locales y la Delegación del Gobierno en Extremadura. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha confirmado que aproximadamente el 85% del suelo ya está disponible, mientras que el 15% restante requerirá expropiación forzosa por discrepancias en el precio, aunque los propietarios han mostrado voluntad de cesión.

Avances administrativos y apoyo del Gobierno

El Delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha instado a acelerar los trámites urbanísticos y ha subrayado la necesidad de “demostrar madurez” para garantizar el avance del proyecto y su inclusión en la próxima Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2025-2030. Quintana ha señalado que es imprescindible “cumplir hitos administrativos y técnicos clave” y acreditar el grado real de desarrollo de la iniciativa.

CC Green, promovido por la empresa Ingenostrum, ha sido declarado proyecto de interés autonómico (Premia), lo que facilita la tramitación administrativa y refuerza su viabilidad. El proyecto prevé la construcción de un gran centro de datos con una inversión superior a los 1.000 millones de euros y está llamado a convertirse en un motor industrialvinculado al futuro polígono Capellanías II en Cáceres.

"Lo que realmente frena la llegada de industrias a Cáceres es la incapacidad del alcalde y una Junta de Extremadura más preocupada por repartir sillones con Vox que por impulsar el desarrollo industrial" César Ramos — Diputado por Cáceres en el Congreso

Urbanización y futuro del proyecto

Según Mateos, la redacción del proyecto de urbanización está prácticamente finalizada y pendiente de un último informe sectorial ministerial, cuya recepción permitirá avanzar hacia la aprobación definitiva y dar un paso decisivo en la ejecución de CC Green.

Quintana ha explicado que la Delegación del Gobierno trabaja “de forma coordinada” con el Ayuntamiento de Cáceres y la empresa promotora para facilitar la implantación del ecopolígono, considerado estratégico para el desarrollo industrial y energético de la región.

El proyecto se había quedado fuera de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026, pero las autoridades confían en que, una vez superadas las cuestiones de suelo y expropiaciones, podrá optar a la nueva planificación. La declaración de interés autonómico y los avances en suelo son vistos como elementos clave para demostrar la madurez del proyecto ante los ministerios competentes.