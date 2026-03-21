Dos proyectos solares en el área metropolitana de Cáceres modifican sus diseños para cumplir con normativas ambientales y urbanísticas

Los proyectos de instalación solar fotovoltaica 'Arco I' y 'Magallanes 8' en el área metropolitana de Cáceres han experimentado importantes modificaciones debido a requerimientos de las autoridades ambientales y urbanísticas. Estos cambios, que afectan tanto a las infraestructuras de evacuación como a la distribución de los módulos y accesos, tienen como objetivo asegurar que las obras cumplan con las normativas vigentes y minimicen su impacto ambiental.

Los dos proyectos

En el caso de 'Arco I', ubicado en los términos municipales de Cáceres, Casar de Cáceres y Malpartida de Cáceres, la modificación incluye ajustes en la planta fotovoltaica para mejorar la adecuación urbanística y la compatibilidad con los valores naturales del suelo rústico. A pesar de los cambios, la planta mantendrá su capacidad de generación de energía y se preservarán las condiciones ambientales, con medidas preventivas y correctoras indicadas por los informes de impacto ambiental. Entre las modificaciones más significativas destacan la reconfiguración de los accesos, la instalación de nuevos centros de transformación y la adaptación de la línea de evacuación.

Proyecto 'Arco I'. / DOE

Por su parte, el proyecto 'Magallanes 8', en el término municipal de Casar de Cáceres, ha sufrido una reconfiguración puntual en su diseño para evitar el área de afección en torno al yacimiento arqueológico de Pozo Rabín, un hallazgo romano determinado por los informes arqueológicos. Esta modificación no altera la potencia instalada ni la evacuación de energía, pero ha implicado ajustes en la distribución de los módulos solares y la longitud del cerramiento perimetral. Además, se aplicarán medidas preventivas adicionales para proteger los hábitats y especies de fauna y flora de la zona, incluyendo el seguimiento arqueológico y la restauración de las áreas afectadas.

Proyecto 'Magallanes 8', en Casar de Cáceres. / DOE

Fases avanzadas

Ambos proyectos se encuentran en fases avanzadas de su evaluación, y se cuenta con informes favorables de diversas entidades como la Dirección General de Urbanismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, quienes han asegurado la viabilidad urbanística y ambiental de los ajustes. Sin embargo, las autoridades advierten que la ejecución de las obras deberá seguir estrictamente las condiciones ambientales para evitar afecciones a los ecosistemas locales, como la vegetación de los hábitats pseudoesteparios y la fauna asociada.

La planta fotovoltaica Arco I de Malpartida de Cáceres creará 300 puestos de trabajo y abastecerá a 20.525 hogares cada año / Jorge Valiente

Con estos ajustes, ambos proyectos buscan impulsar la transición energética en la región, garantizando a su vez el cumplimiento de las normativas medioambientales y el respeto por el patrimonio cultural y natural de Extremadura.