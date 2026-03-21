Rápida actuación del Sepei en Cáceres para liberar a personas atrapadas en un ascensor este sábado

El rápido paso de los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) por el Paseo de Cánovas alertaba a los viandantes y asustaba con un posible suceso grave en la ciudad en la tarde de este sábado.

Desde el parque de bomberos, informan a este diario que han tenido que movilizar una dotación para intervenir en el rescate de un grupo de personas que han quedado atrapados en un ascensor.

Entorno de Gómez Becerra, donde ha tenido lugar el suceso. / E. P.

El suceso ha tenido lugar en el entorno de la calle Gómez Becerra entre las 19.00 y las 19.30 horas. La intervención apenas ha durado unos minutos.

Hace apenas unos días, los bomberos de Cáceres tuvieron que realizar una nueva intervención en la calle Busquet de la parte antigua a causa de una fuga de gas detectada en el alcantarillado que podía provocar riesgo para la población.

La Policía Local dio aviso al Sepei tras la notificación de una familia que tenía afectada su vivienda. Sin embargo, todo quedó en un susto.

Hace justo un mes y medio, la barriada de Nuevo Cáceres fue testigo de otro escape de gas que obligó a cortar al tráfico varias calles por peligro para los conductores y los viandantes. Una empresa que estaba construyendo un edificio en la calle Córdoba tenía una máquina picando el suelo. Al parecer, también tocó una tubería, provocando su rotura. Mientras los bomberos trabajaban para tratar de arreglar la tubería junto a la empresa que se ha contratado para la reparación de la misma, los agentes cortaron varias calles de la zona. No fue necesario desalojar a los vecinos.

También, hace dos semanas, una broma de mal gusto movilizó a los bomberos. Los vecinos del número 1 de la avenida de Alemania contactaron con los bomberos a las once de la noche de un domingo porque alguien había vaciado un extintor en las escaleras del inmueble.

Fue una broma de mal gusto que puede acarrear graves consecuencias. Lo primero, por la movilización de los efectivos. Lo segundo, porque ahora se ha gastado un extintor entero que tiene que estar operativo. A parte de la responsabilidad judicial, que no sé si la policía habrá iniciado alguna investigación, puede conllevar problemas muy graves. Es importantísimo no gastar bromas de este tipo", decía Juan Pastor, jefe de guardia del Sepei.