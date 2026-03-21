Agenda cultural
El Rey León rugirá este domingo en Cáceres: cine, mercado sostenible y música en vivo
Cine bajo las estrellas, mercado sostenible y música para recordar a Carlos Durán
Propuestas diversas en la ciudad.
Este domingo se proyecta 'El Rey León' en el Gran Teatro de Cáceres
Este domingo a las 22.00, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la proyección de 'El Rey León' (The Lion King), la emblemática película animada de Walt Disney Studios. Estrenada durante el Renacimiento de Disney, se trata de la trigésima segunda producción en el canon de Walt Disney Animation.
La cinta, dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers y producida por Don Hahn, contó con los guiones de Irene Mecchi, Jonathan Roberts y Linda Woolverton. Su inolvidable banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer, con canciones de Elton John y letras de Tim Rice. El largometraje también se distingue por su reparto coral, que incluyó a Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones, Jonathan Taylor Thomas, Moira Kelly, Nathan Lane y Rowan Atkinson, convirtiéndolo en un clásico de la animación y la cultura popular que sigue emocionando a grandes y pequeños.
El Biomercado llena la ciudad de consumo sostenible este domingo
Este domingo, desde las 9.00 hasta las 23.59 horas, el Biomercado llenará de actividad la Plaza Mayor de Cáceres con una propuesta centrada en el consumo responsable.
El mercado reunirá a pequeños productores locales que ofrecerán directamente alimentos ecológicos como frutas, verduras, quesos, pan y miel, favoreciendo así la relación directa entre productor y consumidor y poniendo en valor la calidad y el origen de los productos. La iniciativa, abierta a todos los públicos, combina tradición y sostenibilidad, convirtiendo el centro de Cáceres en un espacio de encuentro donde el consumo consciente será el gran protagonista durante toda la jornada.
Homenaje a Carlos Durán en el Corral de las Cigüeñas
Este domingo a las 17.30 horas, el Corral de las Cigüeñas acogerá un emotivo homenaje a Carlos Durán, en un encuentro dedicado a celebrar su trayectoria y legado artístico. El evento reunirá a músicos y amantes de la música que recordarán su figura a través de actuaciones y momentos cargados de emoción, destacando la huella que dejó en la escena musical local.
La cita contará con entrada libre hasta completar aforo, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de una jornada conmemorativa en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Cáceres.
- Folder ya está en Cáceres, lista para abrir en Gil Cordero: 'Nos viene muy bien otra franquicia nacional en el barrio
- Cierra la ITV del polígono de Capellanías en Cáceres
- Corte total de la A-66 y desvío por Cáceres este sábado por las obras de la nueva autovía A-58
- La autovía Cáceres-Badajoz comienza por los bordes... sin fecha para su final
- Muere en Cáceres el periodista Juan José Moreno Doncel, 'la voz de oro de Extremadura'
- La pastelería La Casa del Goloso cierra en la calle Rodríguez Moñino de Cáceres pocos meses después de abrir
- La nueva ITV de Cáceres arrancará en Capellanías, pero apunta a una sede de mayor capacidad
- Una carta rememora el Cáceres de los años 70: bares, pubs y la vida universitaria con la sinfonola del Bar Amador