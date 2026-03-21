El Rey León rugirá este domingo en Cáceres: cine, mercado sostenible y música en vivo

Propuestas diversas en la ciudad.

Este domingo se proyecta 'El Rey León' en el Gran Teatro de Cáceres

Este domingo a las 22.00, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la proyección de 'El Rey León' (The Lion King), la emblemática película animada de Walt Disney Studios. Estrenada durante el Renacimiento de Disney, se trata de la trigésima segunda producción en el canon de Walt Disney Animation.

La cinta, dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers y producida por Don Hahn, contó con los guiones de Irene Mecchi, Jonathan Roberts y Linda Woolverton. Su inolvidable banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer, con canciones de Elton John y letras de Tim Rice. El largometraje también se distingue por su reparto coral, que incluyó a Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones, Jonathan Taylor Thomas, Moira Kelly, Nathan Lane y Rowan Atkinson, convirtiéndolo en un clásico de la animación y la cultura popular que sigue emocionando a grandes y pequeños.

Película 'El Rey León'. / Cedida

El Biomercado llena la ciudad de consumo sostenible este domingo

Este domingo, desde las 9.00 hasta las 23.59 horas, el Biomercado llenará de actividad la Plaza Mayor de Cáceres con una propuesta centrada en el consumo responsable.

El mercado reunirá a pequeños productores locales que ofrecerán directamente alimentos ecológicos como frutas, verduras, quesos, pan y miel, favoreciendo así la relación directa entre productor y consumidor y poniendo en valor la calidad y el origen de los productos. La iniciativa, abierta a todos los públicos, combina tradición y sostenibilidad, convirtiendo el centro de Cáceres en un espacio de encuentro donde el consumo consciente será el gran protagonista durante toda la jornada.

Homenaje a Carlos Durán en el Corral de las Cigüeñas

Este domingo a las 17.30 horas, el Corral de las Cigüeñas acogerá un emotivo homenaje a Carlos Durán, en un encuentro dedicado a celebrar su trayectoria y legado artístico. El evento reunirá a músicos y amantes de la música que recordarán su figura a través de actuaciones y momentos cargados de emoción, destacando la huella que dejó en la escena musical local.

La cita contará con entrada libre hasta completar aforo, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de una jornada conmemorativa en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Cáceres.