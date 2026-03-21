Sonia Gómez y Fernando Medina impulsan OCS desde Cáceres, un proyecto de orden profesional que transforma hogares y emociones

Sonia Gómez, certificada por la Escuela del Orden como organizadora profesional, desarrolló su vocación tras completar una formación especializada en la que tuvo que presentar un proyecto integral basado en la transformación de una vivienda, mostrando el antes y el después de todas sus estancias, así como la motivación detrás de cada cambio. Durante este proceso, contó con el apoyo creativo y visual de su amigo Fernando Medina, profesional del sector de la publicidad, quien contribuyó a dar forma al proyecto. A raíz de esta experiencia, y al detectar una oportunidad dentro de su entorno cercano, fue impulsada a continuar desarrollando su idea y ofrecer sus servicios de manera profesional. Actualmente, Sonia Gómez forma parte de la Asociación Española de Organizadores Profesionales, consolidando así su trayectoria en el ámbito del orden y la organización.

Entre el desconocimiento y el reparo a pedir ayuda

"Es un servicio para el que España, en general, y Extremadura en particular, todavía no están del todo maduras. Aunque hay personas que empiezan a ponerlo en valor, sigue existiendo una barrera importante por dos motivos. El primero es que muchas veces no se entiende bien en qué consiste, no se trata únicamente de un orden espacial ni de un servicio doméstico al uso, como limpiar o recoger una casa, sino de algo más profundo, enfocado a crear sistemas que mejoren la vida de las personas. El segundo motivo es más cultural, incluso cuando alguien identifica esa necesidad en su día a día, todavía cuesta dar el paso de pedir ayuda, ya que existe cierto reparo a reconocer que se necesita ese acompañamiento", explica Medina.

Pantalones ordenados. / Cedida

Profesionalización y sensibilidad como base del servicio

Por otro lado, el profesional explica que, en sus inicios, el proyecto se presentó bajo el nombre 'Ordena con Sonia'. Sin embargo, con el objetivo de desvincular la marca de una figura exclusivamente personal y dotarla de un enfoque más amplio y escalable, se está trabajando en su evolución hacia el acrónimo OCS, concebido como una identidad más sólida y versátil. En este sentido, subraya que se trata de un servicio de organización profesional que exige una formación especializada, no solo a nivel técnico, sino también humano, ya que implica acceder al ámbito privado de las personas y actuar con la sensibilidad necesaria para intervenir de manera respetuosa y no intrusiva.

El poder del orden para cambiar hábitos y emociones

"Nuestro trabajo va más allá de la simple organización del espacio. Queremos identificar las motivaciones que nos han llevado hasta allí y acompañar a cada persona a transformar sus ideas y hábitos, construyendo un cambio que realmente perdure. Así, el orden deja de ser solo físico y se convierte en una herramienta de bienestar. Siempre decimos que, a través del orden espacial, se consigue también el orden emocional".