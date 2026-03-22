La Diputación de Cáceres convierte la historia reciente de la provincia en herramienta de conocimiento y cohesión social

La Diputación de Cáceres, que en paralelo desarrolla proyectos como el Grand Tour Territorios Unesco para dinamizar el medio rural, mantiene también una línea de trabajo centrada en la memoria histórica. En este ámbito, las actividades educativas dirigidas a jóvenes están ganando peso como herramienta para comprender el pasado reciente y su impacto en la sociedad actual.

Impacto social de la memoria histórica en jóvenes

Las actividades educativas sobre memoria democrática tienen un efecto directo en la formación cívica de la juventud. Según estudios del Ministerio de Presidencia y Memoria Democrática, el conocimiento del pasado reciente contribuye a reforzar valores como la participación, los derechos humanos y el respeto institucional.

Los estudiantes cacereños recorren con la Diputación de Cáceres los lugares de la represión franquista en la ciudad / Cedida a El Periódico Extremadura

En la provincia de Cáceres, este tipo de iniciativas se ha desarrollado a través de rutas, talleres y encuentros en municipios como Cáceres, Plasencia o Trujillo, donde se abordan episodios vinculados a la Guerra Civil y la dictadura. Estas actividades permiten a los jóvenes conectar el contenido histórico con espacios reales de su entorno, lo que facilita una comprensión más cercana.

Además, el enfoque territorial —similar al que plantea el Grand Tour en el ámbito turístico— ayuda a integrar la memoria en el paisaje cotidiano. Espacios rurales o enclaves concretos se convierten así en lugares de aprendizaje, reforzando la relación entre historia, identidad y territorio.

Cambios en la percepción de dictadura y democracia

La percepción de las generaciones más jóvenes sobre la dictadura y la democracia ha evolucionado en los últimos años. Informes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indican que existe un mayor desconocimiento del periodo franquista entre los menores de 30 años, pero también una creciente sensibilidad hacia los valores democráticos.

En contextos educativos, docentes de municipios como Navalmoral de la Mata o Coria han señalado que el alumnado muestra interés cuando los contenidos se vinculan a testimonios, historias locales o experiencias cercanas. Este enfoque permite superar una visión abstracta de la historia y favorece una interpretación más crítica.

Al mismo tiempo, las actividades de memoria histórica contribuyen a matizar percepciones simplificadas. La combinación de fuentes documentales, relatos orales y visitas a lugares concretos ayuda a construir una visión más completa de lo que supusieron la dictadura y la transición democrática.

Iniciativas de la Diputación en la provincia

La Diputación de Cáceres impulsa diferentes proyectos relacionados con la memoria histórica, en coordinación con ayuntamientos y asociaciones. Entre ellos destacan los trabajos de localización y señalización de espacios de memoria, así como la organización de jornadas divulgativas y programas educativos.

En municipios como Malpartida de Cáceres o Arroyo de la Luz se han desarrollado actividades vinculadas a la recuperación de la memoria local, incluyendo exposiciones y encuentros con investigadores. También se han promovido rutas de memoria en distintas comarcas, que permiten recorrer enclaves relacionados con el pasado reciente.

A estas acciones se suman iniciativas de carácter documental, como la recopilación de testimonios orales en pueblos de Las Villuercas o Sierra de Gata, donde el envejecimiento de la población hace urgente la conservación de esa memoria.

Estas líneas de trabajo responden a una estrategia más amplia que busca integrar la memoria histórica en la vida cultural y educativa de la provincia. Igual que ocurre con los proyectos turísticos o gastronómicos, el objetivo es convertir los recursos del territorio —en este caso, su historia reciente— en una herramienta de conocimiento y cohesión social.

En conjunto, las actividades de memoria democrática en Cáceres apuntan a una idea compartida por instituciones y expertos: el pasado no es solo un objeto de estudio, sino un elemento activo en la construcción de ciudadanía. Y en ese proceso, la implicación de las nuevas generaciones resulta clave para mantener vivo un legado que forma parte del presente del territorio.