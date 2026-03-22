Una actuación de los bomberos genera alarma entre los vecinos de Camino Llano en Cáceres

Una intervención programada de los bomberos del Sepei (Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación de Cáceres) en la calle Camino Llano de Cáceres ha provocado este domingo el susto entre varios vecinos del barrio, que se han visto sorprendidos por la presencia de una dotación en la zona.

Según la información facilitada, los efectivos se han desplazado hasta este entorno para llevar a cabo una comprobación del estado de los hidrantes, en una actuación que forma parte de los trabajos periódicos de revisión que el servicio realiza de manera habitual. Estos aparatos son puntos fijos de toma de agua conectados a la red de suministro presurizada diseñados para proporcionar un alto caudal y presión en la extinción de incencios.

Por toda la provincia

Estas tareas se desarrollan todos los domingos en distintos puntos de la provincia con el objetivo de conocer con precisión el estado de conservación y funcionamiento de cada hidrante. La finalidad es que, en caso de incendio, los bomberos puedan utilizar estos puntos de agua para rellenar las cisternas de los vehículos sin necesidad de regresar a los parques.

La presencia de los efectivos ha generado cierta inquietud inicial entre los residentes de la zona, aunque la intervención no respondía a ninguna emergencia, sino a una labor preventiva incluida en la rutina del servicio.

Controles

Este tipo de controles resultan clave para garantizar una respuesta más rápida y eficaz cuando se produce un fuego, especialmente en intervenciones en las que cada minuto resulta decisivo.

La Diputación de Cáceres está instalando hidrantes por toda la provincia. En octubre del año pasado aprobó la colocación en 31 pueblos. Y este pasado mes de febrero hizo lo propio en otros 26. Los municipios son los siguientes: Vegas de Coria, Caminomorisco, Torrecilla de los Ángeles, Pozuelo de Zarzón, Ahigal, Carcaboso, Oliva de Plasencia, Zarza de Granadilla, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Tornavacas, Cabezuela del Valle, Casas del Castañar, Tejeda de Tiétar, Cuacos de Yuste, Talaveruela de la Vera y Madrigal de la Vera. Mientras que la segunda zona incluye otros 14 municipios: Bohonal de Ibor, Peraleda de San Román, Villar del Pedroso, Deleitosa, Navalvillar de Ibor, Guadalupe, Logrosán, Madrigalejo, Herguijuela, La Cumbre, Torre de Santa María, Casas de Don Antonio, Torreorgaz, Valdesalor, Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo, Gata, Perales del Puerto, Zarza la Mayor, Pescueza, Ceclavín, Torrejoncillo, Portezuelo, Mirabel, Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara, Salorino, La Aceña, Aliseda, Garrovillas de Alconétar, Holguera, Acehuche, Calzadilla, Garciaz, Campolugar, Arroyomolinos, Ibahernando, Montánchez, Jola y Alcorneo.