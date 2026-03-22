Plataforma por la Defensa de los Caminos Públicos en Cáceres: "Reivindicamos el camino público del Monte Almeida"

Unas 80 personas participaron este domingo en Cáceres en una jornada reivindicativa para reclamar la recuperación del camino público de Monte Almeida, una vía cuyo cierre denuncian vecinos y colectivos sociales y que consideran esencial para garantizar un acceso seguro a la zona.

La convocatoria se enmarcó en el VI Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos y reunió en el entorno del río Salor a vecinos y representantes de distintos colectivos. La jornada fue impulsada por la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, Ecologistas en Acción, ADENEX y la Asociación de Vecinos del Monte Almeida.

Los asistentes se concentraron en el puente del Salor en un ambiente reivindicativo y festivo. Según las organizaciones convocantes, el acto transcurrió sin incidentes y contó con presencia de la Guardia Civil, que facilitó el desarrollo de la actividad.

Camino de Monte Almeida. / E. P.

La protesta vuelve a situar sobre la mesa un conflicto que afecta desde hace tiempo a este enclave del término municipal cacereño. Los convocantes sostienen que el camino público de Monte Almeida "ha sido ocupado", lo que impide la conexión directa de la urbanización con la carretera cuando llueve y el río Salor anega su única salida.

Reclamación

Jorge Miguel Senso, representante de la Plataforma por la Defensa de los Caminos Públicos, ha señalado que "nos hemos concentrado un montón de gente para reclamar y reivindicar el camino público del Monte Almeida, que ha sido cortado, dejando a los vecinos sin un acceso adecuado".

En la misma línea, ha afirmado que "reivindicamos todos los derechos de los caminos públicos, pero sobre todo el cumplimiento de la ley". Las organizaciones participantes insisten en que no se trata solo de una reivindicación patrimonial, sino también de una cuestión que afecta a la movilidad diaria y a la seguridad de quienes residen en la zona.

Sentencia

Durante la concentración, los organizadores recordaron que el Ayuntamiento de Cáceres tiene pendiente el cumplimiento desde 2022 de una sentencia que obligaría a adecuar este camino público.

Esa referencia judicial vuelve a reabrir un debate que en la ciudad lleva tiempo generando controversia: el de la conservación, defensa y recuperación de los caminos públicos en espacios periurbanos y rurales, especialmente cuando confluyen derechos vecinales, accesos históricos y problemas de seguridad en situaciones meteorológicas adversas.

En este contexto, los colectivos convocantes reclaman que se garantice el cumplimiento de la legalidad vigente y que se adopte una solución efectiva para un acceso que consideran prioritario. La jornada concluyó en un ambiente de convivencia entre los asistentes, que compartieron un encuentro distendido tras la concentración.