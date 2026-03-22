La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031: visibilidad, inversión y futuro

Cáceres no compite únicamente por colgarse una medalla cultural. En su carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, la ciudad se juega visibilidad internacional, capacidad de atracción, inversión, relato de futuro y también una oportunidad para repensarse a sí misma. Porque este reconocimiento europeo no distingue a la ciudad más monumental ni a la que mejor programa un festival, sino a la que consigue convertir la cultura en una herramienta de transformación con efectos duraderos.

La Unión Europea deja claro en sus bases que la capitalidad exige bastante más que una oferta de ocio atractiva. Las candidaturas deben presentar una estrategia cultural sólida, con dimensión europea, implicación ciudadana, apoyo institucional y capacidad real de ejecución. El objetivo no es solo llenar un calendario durante doce meses, sino demostrar que la cultura puede actuar como palanca de desarrollo urbano, cohesión social, proyección exterior e innovación.

Ese es el marco en el que debe leerse la apuesta cacereña. Cáceres ya figura entre las cuatro ciudades españolas preseleccionadas para optar a este título, junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo. Ese primer corte ya ha situado a la ciudad en un escaparate continental, pero también ha elevado la exigencia: a partir de ahora, cada paso de la candidatura tendrá que demostrar que detrás del entusiasmo institucional existe una verdadera propuesta de ciudad. En ese sentido, Cáceres 2031 se articula a través de un consorcio en el que participan la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Cáceres, una estructura que refleja el respaldo institucional al proyecto.

La capitalidad cultural europea arrastra además una larga trayectoria que explica su peso político y simbólico. Nacida en 1985, la iniciativa ha cumplido ya 40 años y se ha convertido en una de las acciones culturales más reconocibles de la Unión Europea. Lejos de ser un sello decorativo, ha servido a muchas ciudades para redefinir su imagen y reforzar su posición en Europa.

Los ejemplos más cercanos ayudan a medir la dimensión de ese escaparate. Son ciudades que durante ese año concentran una atención mediática, turística e institucional que difícilmente obtendrían por otras vías. España, además, conoce bien el recorrido del título, que ya ha recaído en ciudades como Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) o San Sebastián (2016).

Cultura que transforma

Pero la gran pregunta es otra: ¿qué deja realmente una capitalidad? Más allá del impacto simbólico, los informes europeos apuntan a efectos positivos sobre el turismo, la actividad cultural, la inversión y la cooperación internacional. Durante el año de la capitalidad suele aumentar la llegada de visitantes, se multiplican las actividades y se movilizan recursos públicos y privados en torno a la programación y a la mejora de equipamientos.

Eso no significa, sin embargo, que el éxito se mida solo en pernoctaciones o cifras de público. Uno de los mayores valores del programa está en su capacidad para dejar estructuras estables: nuevos públicos, alianzas internacionales, mayor profesionalización del sector cultural, más cooperación entre instituciones y una imagen exterior renovada. Dicho de otra forma, la capitalidad alcanza su verdadero sentido cuando no se agota en un año destacado, sino cuando logra transformar de forma duradera la mirada y el relato sobre la ciudad. Ahí es donde entra lo que Cáceres se juega de verdad. La candidatura se presenta como un proceso de transformación compartida y no como un simple evento anual.

En su planteamiento público, Cáceres 2031 vincula la cultura con la cohesión social, la innovación, el desarrollo territorial y la mejora de la calidad de vida. Con la coordinadora general del Consorcio, Iris Jugo, al frente del proyecto, la candidatura ofrece la posibilidad de reforzar su proyección exterior sin renunciar a una identidad propia muy vinculada al patrimonio, a Extremadura y al equilibrio entre lo urbano y lo rural.

También abre una ventana para ampliar su base cultural más allá del atractivo turístico tradicional, atraer creadores y proyectos innovadores, y consolidar una imagen de ciudad capaz de conectar pasado y contemporaneidad.

Estrategia compartida

También hay una dimensión menos visible, pero igual de importante. Presentarse a la capitalidad obliga a ordenar prioridades, activar colaboraciones y pensar en infraestructuras, programación, barrios, participación y redes europeas. Es, en sí mismo, un proceso de planificación.

En muchas ciudades y pueblos de la provincia, esa planificación puede tener un valor estratégico añadido: ayudar a fijar talento, generar expectativas, reforzar el tejido creativo y combatir la percepción de estar al margen. No porque la capitalidad resuelva por sí sola problemas estructurales, sino porque puede actuar como acelerador de proyectos que de otro modo quedarían dispersos o sin impulso suficiente.

En definitiva, Cáceres no se examina solo ante Europa. También se examina ante sí misma. Ser Capital Europea de la Cultura en 2031 supondría un salto de visibilidad y de ambición, pero incluso la propia carrera por lograrlo ya obliga a la ciudad a definir qué quiere ser, cómo quiere contarlo y qué papel quiere ocupar en el mapa cultural europeo.