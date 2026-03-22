Dekra comenzará a pasar la ITV en Cáceres el 6 de abril con un precio de 46 euros por revisión

Era cuestión de tiempo que la empresa que ha logrado la concesión de las ITV en Extremadura anunciase cuándo va a empezar a pasar revisiones en Cáceres. Dekra va a sustituir a Itevebasa, cuyo contrato finaliza a finales de este mes, y en su página web ya se pueden solicitar las citas previas.

Itevebasa llevaba instalada más de ocho años en la calle Silleros del polígono industrial de Capellanías. Y en ese mismo recinto es donde va a comenzar a trabajar la empresa Dekra. Lo harán apenas una semana después de lograr la concesión: el 6 de abril. Es cierto que el relevo de firmas coincide con la Semana Santa de Cáceres, y que también es necesario contar con varios días para preparar el espacio y acondicionarlo a los servicios que va a ofrecer.

Citas previas

Las citas previas se pueden pedir en la página web de la empresa Dekra, y también están habilitadas ya las de Plasencia, Navalmoral de la Mata y Badajoz. Primero hay que hacer una distinción entre el tipo de vehículo (gasolina, diésel o eléctrico) y, una vez se haya escogido, se puede solicitar la fecha y hora. Ofrecen servicio de lunes a viernes de forma ininterrumpida entre las 7.30 y las 21.30 horas. Los sábados cierran a las 14.30 y los domingos no abren. El servicio ofertado se mantiene igual, por tanto. El precio con esta nueva empresa será de 46,66 euros.

Esta nueva empresa va a arrancar en Capellanías, pero es cuestión de tiempo su traslado a una nave de mayor capacidad porque la actual es demasiado pequeña para el cumplimiento de los requisitos de la adjudicación. Tienen que crear una ITV fija de mayor capacidad con cinco líneas de inspección y capacidad para atender todo tipo de vehículos, desde turismos y motocicletas hasta vehículos industriales y agrícolas. Lo que sí se conoce es que van a permanecer en Extremadura durante los próximos 25 años. Van a abarcar un área concesional importante: supone el 30% del territorio regional.

Estrategia

Van a dividir su expansión regional en dos fases. En la primera, asumirá la capacidad existente en desplazamientos ya operativos, garantizando la continuidad del servicio mientras se desarrollan las nuevas infraestructuras. Esta transición incluirá instalaciones en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata. La segunda se centrará en la expansión dentro de las zonas concesionadas e incluirá el desarrollo de nuevos infraestructuras, entre ellas la construcción de las grandes estaciones fijas de alta capacidad previstas en las capitales provinciales, que constituirán el eje estructural de crecimiento y mejora del servicio en la región.

La propuesta de adjudicación se elevó el pasado 2 de enero, y el objetivo es que esta empresa estuviese pasando las revisiones a principios del mes de abril. Sin embargo, por el momento no se ha conocido cuál será el lugar exacto en el que se instalarán y cuándo comenzarán a trabajar. La empresa se ha comprometido a crear doce contratos indefinidos para trabajadoras, cuatro para personas con discapacidad y otros cuatro para personas desempleadas de larga duración. Eso sí, seguirá prestando servicio en la misma nave hasta que tenga su sede, que deberá ser más grande. En las últimas tres décadas, el número de ITV realizadas en Extremadura se ha incrementado un 480%: de 135.453 registradas en el año 1991 se ha pasado a 784.850 en el año 2024, "desbordando la capacidad inspectora de los centros". De las 784.850 inspecciones que se realizaron durante el año 2024 en Extremadura, las estaciones gestionadas directamente por la Junta hicieron un 32% (256.461). El resto, 528.389, se ejecutaron en los centros privados.