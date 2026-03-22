Semana Santa 2026
Domingo de Lázaro al sol en Cáceres: "Es la puerta de entrada a la Semana Santa"
La hermandad cacereña de la Soledad, con su mayordomo Ignacio Lucero a la cabeza, recibió a una treintena de nuevos hermanos en un acto que simboliza el relevo generacional y la continuidad de la cofradía
El Domingo de Lázaro ha vuelto a servir en Cáceres como antesala emocional de la Semana Santa. La Cofradía de la Soledad y del Santo Entierro ha celebrado este domingo una de sus citas más simbólicas en la ermita del Calvario (en la subida al santuario de la Virgen de la Montaña), con una jornada de convivencia, Eucaristía e imposición de medallas a nuevos hermanos en un ambiente de serenidad y expectativas crecientes ante lo que está por venir. Así lo ha resumido su mayordomo, Ignacio Lucero, que ha definido esta fecha como "la puerta de entrada" a los días grandes de la pasión cacereña.
Ilusión
Lucero ha explicado que en la hermandad se respira "ilusión". "En siete días ya es el Domingo de Ramos, y ya tenemos la ilusión de poder empezar a celebrarlo", ha señalado durante la cita, en la que el buen tiempo ha acompañado a los cofrades y devotos que han subido hasta el entorno del santuario para compartir este acto tradicional. Alrededor de un centenar de personas han participado en la celebración.
Uno de los momentos más destacados ha sido la imposición de medallas a los nuevos hermanos y hermanas de la cofradía. Han sido una treintena, en una incorporación que el mayordomo ha interpretado como una señal de relevo y continuidad. "Esa nueva sangre joven que viene a la cofradía" convierte esta cita en "un momento de celebración y alegría".
Grupo Trébol
La mañana también ha contado con la presencia del Grupo Trébol, vinculado a la hermandad desde hace unos años. Sus integrantes han acompañado ya varios actos de la cofradía y volverán a estar presentes en el Domingo de Resurrección, junto a la Virgen de la Soledad, con el tradicional Baile del Redoble.
La jornada ha mantenido además el carácter popular propio de esta romería. Se han vendido los tradicionales bollos de Pascua y, después de la ceremonia religiosa, los asistentes han compartido comida en el campo como parte de una convivencia que, más allá del rito, refuerza los vínculos de la hermandad a las puertas de la semana más intensa del calendario cofrade.
Procesiones
La mirada de la cofradía, no obstante, está ya puesta en las procesiones. Lucero ha asegurado que los preparativos están prácticamente culminados y que solo queda confiar en el cielo. En la ermita de la Soledad, las imágenes ya están montadas en los pasos y apenas resta ultimar las flores. Su procesión del Viernes Santo partirá a las 20.00 horas de la ermita, después de la ceremonia del descendimiento de las 19.15 en San Pablo. Su segunda cita será el Domingo de Resurrección: el Cristo Resucitado saldrá de San Mateo a las 11.45 y la Virgen de la Alegría, de la Soledad a las 12.00. Se encuentran en la plaza Mayor.
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