¿Dónde estará la nueva ITV de Cáceres?

La semana ha dejado en Cáceres tres noticias muy distintas entre sí, pero unidas por un mismo hilo de fondo: cómo se organiza una ciudad que quiere crecer, atraer actividad y modernizar servicios sin perder el equilibrio. La nueva ITV, los apartamentos turísticos en la plaza Mayor y el futuro rediseño del autobús urbano no han sido solo tres titulares con tirón. También han abierto, cada uno a su manera, un debate sobre qué Cáceres se está construyendo. En esta nueva sección de El Periódico Extremadura, llamada 'Para más inri', vamos a desgranar lo más importante, con unos breves tintes de opinión.

El relevo en la ITV de Capellanías ha sido, en principio, una noticia positiva. La llegada de una nueva adjudicataria ha venido acompañada del compromiso de crear empleo indefinido y de levantar una estación de mayor capacidad en la capital cacereña. No es un detalle menor en una región donde el volumen de inspecciones ha crecido de forma notable en las últimas décadas y donde las instalaciones actuales hace tiempo que dan síntomas de quedarse pequeñas. El problema, como ocurre tantas veces, es que la mejora anunciada todavía necesita aterrizar en certezas: falta saber dónde estará esa nueva sede y cuándo dejará de ser una promesa. Pronto se sabrá.

Más delicada ha sido la operación aprobada en la plaza Mayor para permutar un edificio municipal por parte de otro privado y levantar ocho apartamentos turísticos. La actuación se ha defendido por su interés patrimonial, ya que permitirá ganar visibilidad para la muralla y rehabilitar un conjunto edificado en un entorno muy sensible. Esa parte del argumento tiene peso. Pero en una ciudad donde el turismo gana espacio de forma constante, también resulta lógico que surjan dudas sobre el modelo. Cada nuevo uso turístico puede parecer razonable por separado, aunque el conjunto empieza a dibujar una pregunta incómoda: cuánto del centro histórico queda pensado para la vida diaria y cuánto para el visitante.

El tercer gran asunto ha sido el plan director del autobús urbano. Ahí la lectura parece más clara. Si Cáceres se expande hacia nuevos barrios, equipamientos y bolsas de actividad, el transporte público no puede seguir funcionando como si nada cambiara. El escenario favorito apuesta por ajustes moderados y refuerzos, mientras que el más ambicioso propone una nueva línea circular y la supresión de la 6. Puede discutirse el alcance de cada medida, pero no la necesidad de fondo: la movilidad tendrá que acompañar el crecimiento si no quiere volver a ir por detrás de la ciudad.

Tres noticias, en apariencia muy distintas, han acabado señalando lo mismo. Cáceres no solo debate obras, contratos o permisos. Está debatiendo, quizá sin decirlo del todo, qué ciudad quiere ser.