José Sánchez, de Urban's en Cáceres, detecta un hueco en Montesol y añade las carnes a la brasa a sus tostadas XXL

Durante años, Urban's se había hecho un nombre en Montesol (Cáceres) gracias a sus desayunos. Sus tostadas XXL, su terraza y ese movimiento constante de primera hora le dieron personalidad propia en un barrio en crecimiento. Pero el local ha decidido ahora dar un paso más y cambiar el foco: donde antes mandaba sobre todo el café de la mañana, ahora empiezan a ganar terreno el humo, la parrilla y las carnes a la brasa.

José Sánchez, con una de las tostadas que ofrecen en Urban's. / Ángel García Collado

La novedad no ha llegado por casualidad. Su responsable, José Sánchez, explica que la idea nació al detectar un hueco claro en la zona. "Vimos que en el barrio no había nada de carnes a la brasa y nos dio por probar un poquito y compramos unas parrillas". La respuesta, según cuenta, fue inmediata. "Empezamos a funcionar muy bien". Ese ensayo inicial ha acabado convirtiéndose en un cambio de rumbo más serio: "Hoy en día nos hemos convertido más en asador".

Parrilladas

La apuesta gira en torno a las parrilladas, pensadas para compartir y con una presentación abundante, de esas que buscan impresionar antes incluso del primer bocado. Urban's ofrece una parrillada de carne de kilo y medio con cinco cortes distintos, entre ellos chorizo criollo, churrasco de pollo, lagarto ibérico o pluma. A eso se suma otra opción de pescado, también de kilo y medio, con sepia, salmonete, calamar y verduras a la brasa. La fórmula apunta claramente a comidas en grupo, reuniones familiares o mesas amplias de fin de semana, un terreno en el que el local quiere hacerse fuerte.

También el precio forma parte de esa estrategia. La parrillada de carne cuesta 62 euros y la de pescado, 52. Según Sánchez, la intención ha sido ajustar la oferta a la realidad del barrio: "Hemos intentado hacerlo todo lo posible, viendo el estudio de mercado del barrio, las posibilidades que hay en el barrio". En el caso de la carne, calcula que pueden comer "cinco o seis personas" y subraya una idea que funciona casi como lema de la casa: "No se quedan con hambre, que es lo más importante".

Un barrio que crece

El movimiento tiene además algo de lectura urbana. Montesol sigue creciendo, pero no abunda precisamente la oferta hostelera especializada. En ese contexto, Urban's ha optado por dejar de ser solo un bar conocido por sus desayunos para intentar ocupar también el espacio de asador de barrio, con una propuesta reconocible y distinta a la carta más convencional. Hay en esa decisión una mezcla de intuición comercial y sentido práctico: ofrecer algo que no estaba, sin perder del todo la clientela ya construida.

Porque, en realidad, la transformación no implica borrar lo anterior. El propio Sánchez deja claro que los desayunos siguen funcionando "igual, muy bien", de modo que la brasa no sustituye a la identidad original del local, sino que la amplía. Pero ahora quiere las dos cosas a la vez.

En una ciudad donde muchos bares buscan diferenciarse con pequeños retoques, Urban's ha optado por una evolución más visible. Ha pasado de ser una referencia para desayunar en Montesol a querer convertirse también en un punto de encuentro alrededor de la brasa. Y ahí, en ese giro, está la verdadera novedad.