Pilar Boyero, cantante de Cáceres: "Donald Trump es el cáncer del mundo y los que le siguen tienen un problema gravísimo"

'Solano a la orilla de mi boca', grabado junto a la Orquesta de Extremadura, revisa la obra del Maestro Solano, el compositor cacereño más universal de todos los tiempos. Con duetos con Carmen París o Enrique Heredia 'Negri', Pilar Boyero vuelve a demostrar que es la voz hecha copla en Extremadura. De nuevo, la Boyero más íntima se desnuda en el Hotel NH Collection Palacio de Oquendo y lo hace para este diario en una entrevista tan auténtica como ella misma

-De nuevo frente a frente.

-De nuevo. Hacía mucho tiempo, pero siempre has estado ahí.

-¿Cómo te trata la vida?

-Pues con sus altos y sus bajos. No me puedo quejar. Creo que soy una privilegiada. Mira, levantarte cada día y trabajar de lo que te gusta, eso es un regalo de Dios que solo algunos podemos permitirnos. Y además de todo eso puedo presumir de una familia extraordinaria, de unos amigos maravillosos. La vida me trata bien, aunque hay momentos en los que evidentemente una también está cansada y decepcionada. Pero son los menos, soy muy Ave Fénix.

-¿Cómo te han tratado los hombres?

-En general podría decir que el amor me ha tratado bien. Porque soy de las que, como decía Lola Flores, siempre creo que amar es mucho mejor que ser amada. Dejarse amar es para mí un coñazo. Amar es mucho más intenso. Hay hombres que han pasado por mi vida sin pena ni gloria. Hay otros que evidentemente me han hecho sufrir y llorar. Y hay otros que me han amado mucho. Y ahora estoy en un momento bonito.

La entrevista con Pilar Boyero: tonadillera de Cáceres / Jorge Valiente

-¿Qué es ser una mujer?

-Tener conciencia de que llevamos muchos años siendo un pilar fundamental de la sociedad. Como hermanas, como madres, como hijas, como mujeres que han cambiado el mundo, que es mucho mejor si nosotras tenemos las riendas. La vida erá mejor cuando los hombres y las mujeres vayamos de la mano, de una manera cordial y sincera. Les quiero dejar a mis sobrinos un lugar justo donde exista realmente la igualdad. Y la igualdad la tenemos que pelear hombres y mujeres. Ser mujer es un regalo de la vida porque te despierta una sensibilidad especial ante muchas cosas. Soy heredera de esas mujeres que han sido pilares fundamentales ya no solamente en el escenario, sino en sus casas. Como era Lola, como era Rocío, como era Marifé. Y, salvando las distancias, no quiero ser presuntuosa, pero me siento muy como ellas en ese aspecto familiar y de amistad. Ser mujer es maravilloso.

-Una folclórica nunca envejece.

-Como diría Lola Flores, Dios no lo quiera. La folclórica es un ser irrepetible. Nadie en este país ha sido capaz de regalar tanto arte y tanto disparate, entre comillas, maravilloso. Soy muy folclórica pero no tengo miedo al paso del tiempo. Creo que el tiempo, como decía María Dolores Pradera, es necesario. Y cumplir años, como decía la Jurado... que vengan años y años. Hay que cumplir años y llevarlos con dignidad, porque eso significa que seguimos vivos y que estamos aquí. Las heridas de guerra nos han hecho ser mucho más sabios y encarar la vida de otra manera. Ahora, eso sí, yo quiero envejecer con mis labios rojos, mis uñitas y mis cosas bien puestas.

-Pese a todo, ¿es socialista?

-Pese a todo, pese a nada, soy socialista. Porque soy una mujer de pueblo, soy una mujer que se ha criado con sus abuelos en el campo, que ha hecho los deberes con un carburo, que sé lo que es no tener luz ni agua corriente, que sé lo que es trabajar como trabajaban mis abuelos, de sol a sol, que sé lo que es la lucha obrera y que sé lo que es la satisfacción de que yo hiciera la misma carrera que hacían los hijos de aquella casa donde mi madre estuvo trabajando cuando era niña. Y eso no lo quiero olvidar jamás. Soy socialista. No tengo por qué avergonzarme de ello. Creo que vivimos en un momento de crispación muy feo en el que se juzga mucho al contrario. A mí me parece que ser de izquierdas o de derechas es una opción muy respetable, pero que respeten la mía. Cuando tengo un micrófono y canto 'Se acabó' de María Jiménez, tengo la obligación de explicar que la violencia machista desgraciadamente existe y lo vemos cada día. Hay opciones, que es mirar para otro lado y no involucrarse. Y me parece muy respetable, pero la mía no es esa. Entonces, respétenme. Y sobre todo, que ningún alcalde o alcaldesa se atreva a vetarme por ser socialista. Soy socialista, pero en el escenario soy Pilar Boyero, que canta copla. Juzguen eso.

-¿Le gustaría cantarle a Donald Trump?

-Nunca. Me parece un señor pedófilo, ególatra, fascineroso, genocida. Encarna absolutamente todo lo que un ser humano con dos dedos de frente debe detestar. No soporto lo que está haciendo con los inmigrantes y creo que tenemos un problema muy gordo porque no nos damos cuenta de que los inmigrantes son muy necesarios. Y en este país nuestro, a los abuelos los cuidan inmigrantes, en las cafeterías trabajan inmigrantes, la sanidad necesita inmigrantes, la construcción... y no nos damos cuenta de que ahora mismo la Seguridad Social se mantiene en gran parte gracias a ellos. Y no soporto aquello de es que vienen a quitarnos lo nuestro. A la misma hora que nací yo, un 28 de mayo, estaba naciendo una mujer en Kenia, en Irán, en Venezuela y no ha tenido las mismas oportunidades que yo. ¿Por qué yo tengo que decirle a esa mujer que no puede venir aquí? ¿Dónde está escrito? Soy una mujer pecadora pero creyente. Y Donald Trump es el cáncer del mundo. Y los que le siguen tienen un problema gravísimo. Y lo que sí quiero decir: "Por favor, mujeres, no podéis votar a gente que dice que no existe la violencia machista. Inmigrantes, no os lo creáis". ¿Como está echando a la gente? con esa policía maldita. ¿Como está separando familias? Es una crueldad absoluta. Y lo que está haciendo en Irán ¿Pero quién es él? Yo no estoy a favor de lo que sucede en Venezuela. Pero lo que no se puede es ir y secuestrar a un presidente y faltar al respeto a la democracia, a la Constitución, a las leyes internacionales y quedarte tan tranquilo y hacer semejante pantomima, que es lo que ha hecho, por las riquezas que tiene ese país. Y una cosita: "Cuidadito con Cuba, Donald Trump".

-¿Existe un relato interesado sobre el paso de las tonadilleras por El Pardo?

-Claro. Es que parece que solo las tonadilleras iban a El Pardo. A El Pardo iba todo el mundo. Porque entre otras cosas no te quedaba más remedio. A El Pardo iba María Dolores Pradera y María Dolores Pradera no era una mujer de derechas. A El Pardo iba Rafael. A El Pardo iba Juanito Valderrama y era un hombre de filias republicanas. Hay una frase fantástica de mi admirado Carlos Cano que dice que la dictadura marcó tanto a la copla que la amó como un perro a su árbol. La canción de éxito era la copla. Las mujeres de éxito eran Concha Piquer, Marifé de Triana... Entonces es lógico que quisieran apoderarse de ello para llegar al pueblo. Pero eso no quiere decir ni que la copla sea franquista ni que ellas lo fueran. Tengo un pianista magnífico de televisión, mi amigo Benjamín Torrijos, que me contaba que en el piano de Lola había una foto de Franco y que más tarde había una de Felipe González. Eso se llama supervivencia.

-¿Qué terapia hay que seguir para ser uno mismo?

-No escuchar demasiado cuando te juzgan y creer mucho en ti.

-Me gusta ser libre lo mismo que el viento, que mueve el olivo y riza la mar, sentarme a la sombra de mi pensamiento y luego de noche ponerme a cantar.

-¡Qué maravilla! ¿Sabes que esa canción se escribe cuando todavía existe censura? Es de nuestro gran Rafael de León, musicada por el maestro Solano, a quien yo llevo en mi corazón siempre. Y la canta una señora, una chipionera con un escotazo censurado un día sí, otro también. Y la canción significa algo que las mujeres no podíamos permitirnos en aquella época: hablar. Nosotras no podíamos abrir una cuenta corriente, no podíamos sacarnos el carnet de conducir sin el permiso del marido, pero lo que ya era impensable es que nosotras dijéramos en la cama lo que nos gustaba. ¿Cuántas mujeres se habrán ido de este mundo sin saber lo que les gustaba?, ¿tú no lo piensas? yo mucho. Entonces llega la Jurado y dice: "Yo con mi sexo hago lo que quiero y se lo entrego a quien quiero". Y eso es lo que simboliza ese rojo clavel, no una flor, sino el sexo femenino y la libertad sexual. Por eso dicen algunos que es la primera copla feminista de la historia. Yo, sin embargo, voy más allá y creo que el clavel es completamente libertario.