El Seminario Diocesano de Cáceres: de centro de formación religiosa a espacio abierto

El Seminario Diocesano de Cáceres forma parte del paisaje urbano y espiritual de la ciudad desde mediados del siglo XX. Concebido en un momento de auge de vocaciones, el edificio ha atravesado distintas etapas que reflejan tanto la evolución de la Iglesia como los cambios sociales de su entorno. Hoy, además de su función formativa, se ha convertido en un espacio abierto a la ciudadanía.

La iniciativa de su construcción partió del obispo Manuel Llopis Ivorra, que en 1950 encargó el proyecto a los arquitectos Luis García de la Rasilla y Vicente Benlloch. Un año después comenzaron las obras del edificio, que quedó completado definitivamente en 1959. Hasta entonces, la formación sacerdotal se concentraba en Coria, donde residía el obispo y donde se encuentra la catedral, sede histórica y canónica de la diócesis. Sin embargo, el crecimiento del número de seminaristas y el progresivo peso de Cáceres como centro neurálgico a nivel administrativo, académico e intelectual llevaron a replantear la estructura.

El nuevo centro erigido en la capital cacereña nació inicialmente como Seminario Menor, mientras que el Seminario Mayor permanecía en Coria. Pero el descenso de alumnos en las décadas posteriores obligó a reorganizar el modelo y en el curso 1985-86 ambos centros se unificaron en el mismo edificio, consolidando así el traslado definitivo de la actividad formativa. Este proceso tuvo también consecuencias institucionales, ya que el obispo trasladó su residencia a Cáceres y la iglesia de Santa María pasó a ser concatedral, lo que dio lugar a la denominación actual de diócesis de Coria-Cáceres.

Edificio adaptado

Desde el punto de vista arquitectónico, el seminario responde a los modelos constructivos de mediados del siglo XX. Se trata de un edificio funcional, de grandes dimensiones y pensado para albergar a un elevado número de alumnos —llegó a tener capacidad para 300 seminaristas—. Su estructura exterior se ha mantenido prácticamente intacta desde su finalización.

Exterior del edificio del Seminario Diocesano de Cáceres. / El Periódico

Sin embargo, el paso del tiempo hizo necesaria una profunda intervención en el interior del inmueble. Entre 2012 y 2016, bajo el episcopado de Francisco Cerro (actual arzobispo de Toledo), se llevó a cabo una rehabilitación integral del edificio. Durante esos años, los seminaristas se trasladaron temporalmente al centro de espiritualidad situado junto al Santuario de la Montaña.

La reforma transformó por completo el interior. Se pasó de un modelo tradicional, con baños comunes y duchas en el sótano, a habitaciones individuales con baño propio. También se renovaron los pasillos, que ahora cuentan con mayor luminosidad, y se modernizaron todas las instalaciones, con aulas equipadas con pizarras digitales, proyectores y recursos tecnológicos que permiten una formación acorde a los tiempos.

Formación actual

Hoy, el seminario acoge a ocho seminaristas que cursan estudios de filosofía y teología. Al frente de su formación se encuentra un equipo integrado por tres sacerdotes: el rector del centro, Roberto Rubio; el responsable del Seminario Menor, David Flores; y el padre espiritual de ambos seminarios, Rafael Delgado.

El programa académico también ha evolucionado. A las materias tradicionales se han incorporado otras sobre liderazgo pastoral, relaciones ecuménicas, la vida catequética en el mundo actual y nuevas formas de transmisión de la fe, con el objetivo de responder a las necesidades de la sociedad contemporánea.

Junto a la formación estrictamente sacerdotal, el edificio alberga también el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, que cuenta actualmente con 38 alumnos, y ofrece además el curso DECA, orientado a la obtención de la acreditación eclesiástica necesaria para impartir Religión Católica en los centros educativos. Esto, explica el actual rector, ha convertido al seminario en un espacio académico más amplio y no limitado exclusivamente a los futuros sacerdotes.

Plan de puertas abiertas

Uno de los cambios más significativos ha sido la apertura del seminario a la ciudad. Bajo la dirección de Roberto Rubio, el centro ha impulsado un modelo de "puertas abiertas" con el que busca integrar el edificio en la vida cultural y social de Cáceres. "En los cuatro años que llevo como rector, el gran logro del equipo de trabajo ha sido abrir de par en par las puertas del seminario a toda la ciudadanía y a la diócesis", subraya.

Esa filosofía se refleja en una actividad cada vez más visible y diversa. Según describe Rubio, el seminario acoge una sesión mensual de cine espiritual o en valores en su salón de actos, con capacidad para 250 personas, un espacio que el centro también cede a colectivos y entidades para actividades formativas o culturales, siempre que sean compatibles con su identidad.

Además, se celebran misas abiertas dos domingos al mes y encuentros de oración que atraen a numerosos asistentes. A ello se suma la disponibilidad de habitaciones para grupos que participan en convivencias, retiros o formaciones de Cáritas Diocesana, así como la cesión de espacios para talleres como los que organiza la Asociación de Mantillas de Cáceres para la Semana Santa.

Incluso instalaciones como las pistas de pádel han sido abiertas al público, gestionadas a través de aplicaciones digitales, lo que ha permitido atraer a usuarios tanto de la ciudad como de fuera.

Mirada al futuro

Pese a esta diversificación de usos, el rector remarca que la función principal de la institución sigue siendo el acompañamiento y la formación de los seminaristas, además del impulso a nuevas vocaciones sacerdotales. "Nuestra ilusión es que algún día no podamos ceder las instalaciones porque el edificio esté lleno de aspirantes", afirma, algo que hoy queda lejos de la realidad.

Mientras tanto, su gran desafío pasa por "seguir reforzando su apertura, mantener el vínculo con la sociedad y seguir dando cabida a nuevas iniciativas", concluye Roberto Rubio.