Un Vía Crucis con el Cristo de la Buena Muerte recorre las calles de Cáceres con un itinerario poco habitual y maniobras especiales

Restaban apenas unos minutos para las ocho de la tarde y una multitud ya se agolpaba en las puertas de la iglesia de San Juan para formar parte del Vía Crucis de la Unión de Cofradías Penitenciales, que este año ha organizado la Cofradía de los Ramos. La talla titular, el Cristo de la Buena Muerte, ha presidido la marcha por el entorno de la parte antigua de la ciudad de Cáceres. Esta vez, la talla (que lleva desde 1660 en San Juan) ha pasado por calles por las que habitualmente ninguna hermandad se atreve a pasar por su estrechez, ha entrado en la sede de los Hermanos de la Cruz Blanca y ha salido sin andas: entre seis y siete hermanos han cargado la imagen por todo el itinerario. Salió junto a una réplica de menor tamaño de la Virgen de la Esperanza que siempre va en el frontal de su paso, y que fue trasladada por 14 hermanos en total: cada uno la llevó en una estación.

Ha sido una cita novedosa. En las 14 estaciones que ha realizado, el Cristo fue al suelo, se pivotó y giró sobre sí mismo, mirando hacia atrás y a toda la gente que seguía el paso. "Es una maniobra bastante delicada", advertía Luis Manuel Rodríguez Parra, mayordomo de la Cofradía de los Ramos. Se proyectó una obra correspondiente a cada pasaje bíblico en las paredes del recorrido, siendo esto también llamativo.

Recorrido

El Vía Crucis tuvo el siguiente recorrido: San Juan, Postigo, Arco de Santa Ana, Cuesta de Aldana, Condes, Orellana, calle de la Monja, Cuesta de Aldana, Mono, Mangas, plaza de Santa María, Arco de la Estrella, Adarve de la Estrella, Adarve de Santa Ana, Postigo, plaza de San Juan e iglesia de San Juan. La procesión se recogió pasadas las nueve y media de la noche. Habían planteado incluso una alternativa ante la posibilidad de lluvia: hacerlo todo en el interior del templo. Pero no fue necesario.

"Lo hemos preparado con mucha ilusión y empeño", señalaba el mayordomo. Plantearon la entrada en la Cruz Blanca porque se está celebrando que hace ocho siglos falleció San Francisco de Asís y, como es una entidad franciscana, aprovecharon para acceder al interior y realizar un pasaje.

El texto de las lecturas también fue especial, ya que en él se denuncian testimonios reales perseguidos en la actualidad en países como Siria o Irán. Esto fue organizado por la Asociación Estatal Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Y, por último, en este tipo de actos no puede faltar la nota musical. Participó un trío de viento y el tenor Juan Carlos Martos interpretó dos piezas: el 'Ave María' de Giulio Caccini en la estación cuarta y el 'Pie Jesu' de Webber en la duodécima.