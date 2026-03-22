Un viaje en el tiempo por la Sierra de Montánchez en un pueblo de Cáceres que une historia, gastronomía y tradiciones únicas

Siempre he pensado que en nuestra tierra extremeña tenemos lugares por descubrir y si estás buscando un destino que combine historia, una gastronomía de chuparse los dedos y tradiciones que parecen detenidas en el tiempo, tienes que poner rumbo a Torre de Santa María. Situado justo en el centro geográfico de la provincia de Cáceres, a tan solo 63 kilómetros. De la capital de la provincia, este municipio es el alma de la comarca de la Sierra de Montánchez y Tamuja, donde alberga la sede de Adismonta y un refugio perfecto para los amantes del turismo rural auténtico.

En este artículo te contaré todo lo que necesitas saber para exprimir al máximo tu visita a este rincón extremeño donde la dehesa y la buena mesa son los protagonistas.

Una historia labrada en granito y leyendas curiosas

Pasear por las calles de Torre de Santa María es hacer un viaje al pasado. Sus orígenes están ligados a la repoblación medieval tras la Reconquista, bajo la poderosa influencia de la Orden de Santiago. Lo primero que te llamará la atención es la robustez de sus construcciones; aquí el granito no es solo un material, es una seña de identidad que verás en fachadas blasonadas, grandes bloques de sillería y portones con arcos de medio punto que hablan de una época de gran pujanza económica.

La joya de la corona es, sin duda, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Este templo, construido entre los siglos XVI y XVII, mezcla con elegancia el gótico final y el renacimiento. No te quedes solo fuera; mi consejo es que entres para admirar su retablo mayor de madera policromada y, sobre todo, una talla de la Virgen con el Niño del siglo XV que es una auténtica maravilla del arte sacro.

Y si te gustan las curiosidades, tienes que conocer la Leyenda del Trueque. Se dice que, a finales del siglo XVIII, los vecinos de la vecina Montánchez le cambiaron a los de Torre una imagen de San Mateo que les "sobraba" a cambio de un cerdo. ¡Así de prácticos eran! Gracias a ese intercambio, hoy San Mateo es el orgulloso patrón de la localidad.

La Danza de los Tableros: el folklore en su máxima expresión

Si puedes elegir una fecha para venir, que sea el 21 de septiembre. Ese día se celebra la festividad de San Mateo y su famosísima Danza de los Tableros, una de las manifestaciones culturales más ricas de toda Extremadura.

El espectáculo es visualmente impresionante. Las jóvenes del pueblo, llamadas "tableras", caminan en procesión portando sobre sus cabezas pesados tableros de madera cargados de panes, dulces tradicionales y flores de papel de seda. Mantener el equilibrio mientras suenan la flauta y el pandero es todo un arte. Mientras tanto, los "danzaores" ejecutan la Danza del Chicurrichi a su alrededor, marcando el ritmo con castañuelas adornadas con madroños de lana. Al final, los tableros se subastan públicamente, y la recaudación sirve para mantener la parroquia. Es un rito lleno de colorido y emoción que te pondrá los pelos de punta.

Naturaleza viva: la "Encina Nieta" y rutas que enamoran

El entorno natural de Torre de Santa María es el escenario ideal para desconectar. Estás en plena dehesa extremeña, un ecosistema único donde las encinas y alcornoques conviven con una fauna espectacular.

Un punto de visita obligatoria es la Encina Nieta. No es una encina cualquiera: ha sido declarada Árbol Singular gracias a sus más de 500 años de vida y su tronco de cinco metros de circunferencia. Es el símbolo de la resiliencia del pueblo y un lugar mágico para hacer fotos.

Para los que prefieren calzarse las botas de senderismo, hay opciones para todos los gustos: Ruta del Trueque, sigue el camino histórico que conecta con Montánchez, el mismo que recorrió San Mateo hace siglos, ofreciendo unas vistas espectaculares del llano y la sierra; Ruta de los Molinos, un recorrido que te permite descubrir antiguas infraestructuras pre-industriales a la orilla de los arroyos, donde antiguamente se molía el grano aprovechando la fuerza del agua; y birdwatching, si te gusta la ornitología, saca los prismáticos. Por aquí es fácil avistar milanos reales, buitres leonados y el majestuoso elanio azul.

Gastronomía: un festín para los sentidos

No puedes irte de Torre de Santa María sin sentarte a la mesa. Al estar en plena Ruta del Jamón de Montánchez, el cerdo ibérico es el rey absoluto. El jamón de aquí, amparado por la D.O.P. Dehesa de Extremadura, tiene un sabor dulce y un aroma intenso que no olvidarás fácilmente.

Prueba la Patatera, un embutido típico hecho con cerdo, patata cocida y el toque mágico del Pimentón de la Vera. Si prefieres algo más contundente, el Frite de Cordero o la Chanfaina son platos tradicionales que los pastores preparaban con mimo y que hoy son auténticas joyas gastronómicas. Y para los días de calor, nada como un buen Zorongollo, una ensalada de pimientos asados que es pura frescura.

¿Y de postre? La repostería local es legendaria. No te vayas sin probar el Repelao, un dulce de origen sefardí hecho con almendra, clara de huevo y azúcar que se deshace en la boca. También son famosas las Roscas Obispales, que se empapan en leche aromatizada con canela.

¿Cómo llegar y dónde quedarse?

Torre de Santa María goza de una ubicación estratégica. Está situada junto a la carretera EX-206, lo que la conecta rápidamente con Cáceres (a 36 kilómetros), Trujillo y Mérida. El municipio cuenta con una excelente oferta de servicios, incluyendo un hotel con varios restaurantes donde podrás degustar todos los manjares que te hemos mencionado.

En definitiva, Torre de Santa María es ese destino auténtico que todavía conserva el sabor de lo verdadero. Ya sea por su patrimonio, por sus tradiciones únicas o por su increíble gastronomía, este rincón de la Sierra de Montánchez te espera con los brazos abiertos. ¡Ven a descubrir el corazón de Cáceres!