El Zigurat, emblema de Cáceres, alberga viviendas, despachos y un centro económico y empresarial

Fue el 23 de julio de 2004 cuando se inauguró en la avenida Ruta de la Plata el edificio de viviendas Zigurat, construido por la empresa extremeña Construcciones Aesa y promovido por Ingesca SL (Aesa-Estelles). El mastodonte urbanístico, convertido ya en emblema de Cáceres, cuenta con 31 viviendas, amplias terrazas y 22 despachos profesionales. En aquel momento sumaba una serie de novedades de carácter domótico que fueron pioneras en la ciudad, como el control a través del teléfono de la calefacción, el aire acondicionado o la subida y bajada de persianas, al igual que sistemas de detección de presencia en la casa y otros avanzados sistemas de seguridad.

El Zigurat no tardó en convertirse en un emblemático bloque residencial de diseño vanguardista y perfil escalonado que supuso un hito arquitectónico en la capital. En la fachada posterior destacaba por el trazado continuo de balconadas. En conjunto, unas viviendas de extraordinarias dimensiones, y excelentes calidades. Hoy, el inmueble se levanta majestuoso en una de las principales entradas a Cáceres, demostrando que esta ciudad, al tiempo que histórica y patrimonial, es moderna y con una gran visión de futuro.

El edificio Zigurat también tiene acceso por la avenida Virgen de Guadalupe y por la calle Rodríguez de Ledesma, con unas vistas espectaculares desde ahí al Parque del Príncipe, pulmón verde de Cáceres. Es sin duda uno de los edificios concebido no solamente como un gran bloque de viviendas, sino que va más allá y en la actualidad es todo un centro económico y empresarial, un conglomerado de firmas de distintos sectores que por su concepción guardan cierto parecidos a muchos de los que se levantan en La Castellana de Madrid.

A la altura del número 2A nos encontramos la entrada principal, con dos placas, una es un monumento que homenajea al Club Rotary, fundado internacionalmente en 1905 por Paul Harris. El club cacereño se enfoca en el servicio humanitario, aplicando habilidades profesionales a causas locales. Se integran en una estructura que incluye la Fundación Rotaria, centrada en proyectos de servicio, y abogan por la diversidad, destacando el papel de la mujer desde 1989.

La placa

La otra es la placa donde se recuerda que el Zigurat fue inaugurado por el Ayuntamiento de Cáceres siendo alcalde José María Saponi Mendo en el año 2004. Allí, justamente, se levata el Restaurante Eustaquio Blanco, quienes con un gran equipo de profesionales a cargo de Nerea Blanco, hija del fundador Eustaquio Blanco, tiene como máximo objetivo lograr la satisfacción total de todos los que pasan por un restuarante ideal para disfrutar de la gastronomía extremeña. Cuenta con una amplia carta, una buena selección de vinos, y la mejor atención, que son son marca de la casa.

Eustaquio Blanco Rosado (Cáceres, 1939) falleció en 2010. Su legado es tan grande que sigue siendo una referencia indiscutible de la cocina en Extremadura. Su trabajo ha sido públicamente reconocido desde que recogió la Medalla de Extremadura en el año 2007 hasta casi sus últimos días, ya que a finales de junio sus hijas, emocionadas, fueron las encargadas de recoger el Premio a la Trayectoria Empresarial que concede El Periódico Extremadura en su gala anual.

Su forma de entender los fogones han sido un modelo a imitar. Cursó estudios en la Escuela de Hostelería de Madrid. Blanco ya había aprendido en años anteriores, desde muy niño, de las enseñanzas de su madre, Francisca, que le inculcó su capacidad de sacrificio. Antes de los 10 años, recordaba el propio Eustaquio a menudo, ya trabajaba en el negocio familiar. Su precocidad y talento siempre han ido de la mano.

Junto a Eustaquio Blanco se encuentra Después hay algunos negocios como Edifikare Tersum, en el 2B, que es un centro especial de empleo y, más allá, en el 2C, la clínica dental de la doctora Adelaida Solo de Zaldívar. Es una clínica médica que se dedica a la pediatría, la medicina interna, la ortodoncia y la cirugía maxilofacial. Justamente enfrente del Edificio Zigurat está el Hotel Extremadura, un establecimiento de cuatro estrellas donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar el placer, bienestar y descanso de sus huéspedes. Dispone de habitaciones delicadamente decoradas, con espacios modernos y funcionales y servicios, variados y únicos.

Al lado, el restaurante Albalat. Con una etimología dotada de cierto romanticismo, parece como si su significado "Camino empedrado" y su ubicación en la Ruta de la Plata nos guiaran hasta la sala del restaurante, un lugar minimalista en el que nos encontramos ante una mesa en la que se degusta la oferta gastronómica de Palacios&Espada.

El principio que une a los dos cocineros es el de "dar bien de comer" haciendo valer su pertenencia a Extremadura y a la ciudad de Cáceres, urbe que les vio crecer juntos en los fogones desde hace más de 15 años. Su gastronomía, valedora sobre todo por el cariño y dedicación que todo el equipo pone en su elaboración, asegura el aforo completo de un comedor en el que actualmente caben 75 personas. En 2019 llegaron los reconocimientos de las guías más importantes de la gastronomía. Repsol y Michelín. Ambos incluyen a Albalat como lugar de obligado paso en visitas y pernoctas a la ciudad.

Fotogalería | El Edificio Zigurat de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Todo ello en la Ruta de la Plata, que conduce por Gil Cordero hasta la Cruz de los Caídos y de ahí al Ensanche. Tráfico, actividad empresarial, comercial y gastronómica convierten el entorno en uno de los centros neurálgicos de la ciudad. El Zigurat continúa desde Virgen de Guadalupe hasta la avenida Rodríguez de Ledesma, donde además de sus semisótanos primero, segundo y tercero, conviven un gran número de empresas: Bálamo, legal y fiscal, el doctor Francisco Javier Arroyo (especialista en pediatría), Consultrans, el Centro de Rehabilitación Logopédica Vivas, Vitaly, Phisios, con Sacha Nevado Polán, el arquitecto Manuel Ruiz Narciso y los consultores técnicos asociados Leopoldo Lozano.

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También alberga este edificio la consulta de psiquiatría de la doctora Julia White, la psicología clínica María del Rocío Río Alonso, la psicóloga María Inmaculada Díaz Escobero, Alfa Cáceres Inmo, Eurofilms, la psicología Ana Castaño, Láser ingeniería, el médico estomatólogo Juan Carlos Fernández de Ateca, una clínica dental, Tartagal, Celtic English Centre, el Grupo Metasa con Carmen Mejías, Eduardo Mejías y José Ignacio Mejías. Y así, suma y sigue para darle vida a la nuez empresarial y de influencia del edificio Zigurat.