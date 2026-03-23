Antonio Pariente, sacerdote: "Tenemos seminario en Cáceres"

Una de las preocupaciones de Francisco durante su pontificado, fue la necesidad de revisar la formación que se imparte en la actualidad en los seminarios españoles. Baste recordar la llamada apresurada a Roma (noviembre de 2023) de todo el episcopado de nuestro país para tratar directamente el asunto con ellos. Esta situación insólita da idea de la importancia que el pontífice anterior al actual daba a esta cuestión. A comienzos del año citado, dos enviados papales habían visitado todos los seminarios españoles.

Una de las medidas a poner en marcha era la obligación de que aquellos seminarios mayores que no reunieran un numero determinado de seminaristas (entre diez o doce por poner un número) deberían unir sus comunidades con otros cercanos. Se daba un plazo de tres años para hacerlo. Esto fue llevado a la practica por algunos, no por todos.

He empezado con esto, porque comparto la intuición de Francisco en este tema, pero me temo que como otros, comenzaran a formar parte de ese montón de folios, que se meten en un cajón y que se les deja reposar para que fermenten, por decirlo de alguna manera.

En el año 2026 hay 1.066 (treinta mas que el curso pasado) seminaristas mayores en nuestro país, de ellos 854 se forman en los seminarios conciliares diocesanos como el de la nuestra. De los 854, 706 (86%) son españoles, 132 (14%) extranjeros y no se tienen datos de 16. De las 57 comunidades formativas que existen, 25 están formadas por un único seminario conciliar, las demás acogen a seminaristas de diócesis diversas, bajo distintas modalidades.

La edad media de los seminaristas españoles se sitúa entre los 25 y los 30 años. En el curso 2025-26 se ordenaron 58 sacerdotes en España (el 24-25 fueron 85).

Vamos con nuestro seminario. En el Seminario Menor hay dos chicos, uno en 2º de Bachillerato y otro en tercero de secundaria. Viviendo en comunidad en el Seminario de la carretera de Trujillo en el Seminario Mayor hay 6 seminaristas (dos de Kenia, dos de Guinea Ecuatorial y dos diocesanos (de Cáceres y de Acebo). Hay otro seminarista que es también diocesano, pero pertenece a los Esclavos de María de Alcuescar, que viene todos los días a clase.

Desde la perspectiva creyente, seguimos rezando mucho al dueño de la mies que envíe operarios a su viña, pero también, guiados por el espíritu, debemos saber discernir lo que estos números nos están diciendo, porque a través de ellos Dios nos está hablando.

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