Aprobado el arbitraje para expropiaciones en el puente de Cedillo: un paso clave en su construcción

El proceso para la construcción del puente internacional sobre el río Sever, que va a conectar Portugal con España a través de Montalvao y Cedillo, ha dado un nuevo paso con la notificación pública a los propietarios afectados por las expropiaciones necesarias para la ejecución de la infraestructura. Un edicto publicado por la Cámara Municipal de Nisa el pasado 31 de enero, ya con la consignación de las obras realizada, informa de la designación de árbitros y de la apertura del plazo para presentar alegaciones dentro del procedimiento expropiatorio para las últimas cinco parcelas. Es una fase clave para fijar las condiciones y compensaciones a los propietarios de los terrenos. La administración local ha tenido que recurrir a esta vía al no haber podido notificar por correo a algunos de los afectados, entre ellos un propietario desconocido y varios titulares de parcelas situadas en la freguesía de Montalvao.

FOTOGALERÍA | Así avanzan las obras del puente de Cedillo en Cáceres /

El documento confirma que el proceso ha entrado en fase de arbitraje, contemplada en el Código de Expropiaciones portugués, en la que un tribunal designado evalúa los terrenos y resuelve posibles discrepancias sobre su valoración. Para ello han sido nombrados tres árbitros por el Tribunal de Relación de Évora, que serán los encargados de determinar las indemnizaciones correspondientes y supervisar el procedimiento. Esta fase suele marcar el paso previo a la ocupación efectiva de los terrenos y al inicio material de las obras.

Historia

Para conocer todos y cada uno de los detalles del futuro puente internacional y cómo se ha ido fraguando su construcción en los últimos años tan solo es necesario acceder a la página web de la Cámara Municipal de Nisa, donde aparecen todos los avances que han tenido lugar desde el año 2021 hasta el día de hoy. De hecho, ahí también aparecen todos los plazos que, por desgracia, se han ido incumpliendo y el progresivo aumento del coste de la inversión.

Carlos Gil

Varios contratos

El primer contrato de financiación reciente data del año 2021. Entonces lo firmaban el consistorio de Nisa y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo (CCDRA), como beneficiaria intermedia. Entonces, el contrato fijaba un presupuesto de nueve millones de euros, correspondiente al coste total del subproyecto del puente. Se iba a pagar con un anticipo tras la firma y varios pagos posteriores según el avance y el cumplimiento de hitos. Según ese documento, el proyecto iba a concluir antes del 31 de diciembre de 2025 y Nisa tenía las obligaciones de ejecutar la obra, presentar informes de progreso, permitir auditorías, justificar todos los gastos, cumplir normas de contratación pública y devolver fondos si había regularidades.

Galería | El puente de Cedillo: Tres décadas en diez imágenes / Cámara Municipal de Nisa

En 2024 se redactó un nuevo documento que se contemplaba como una modificación del contrato inicial firmada posteriormente en Évora. Aumentaba el presupuesto hasta los 11.596.000 euros procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia y el resto del Estado portugués. Este fue el precio por el que, en 2025, salió a licitación la construcción del puente. Sin embargo, estaba alejado de la realidad de la inversión necesaria para la infraestructura. Fue necesario convocar hasta dos nuevas licitaciones para llegar casi hasta los 20 millones de euros porque las empresas no estaban interesadas en la construcción del viaducto por ese dinero.

El pasado 26 de septiembre y tras mucho trabajo por fin llegó la noticia más esperada en La Raya. Se adjudicaron los trabajos a la empresa Alexandre Barbosa Borges SA por un importe de 19.248.350,39 euros. Además, contemplaba el arreglo de la carretera EM1139 a lo largo de nueve kilómetros y la creación de un nuevo corredor de 700 metros por el margen portugués del río Sever para llegar al puente. Cabe recordar que va a tener una longitud aproximada de 160 metros y la calzada contará con un ancho de 11,5 metros, incluyendo dos carriles de 3,5 metros cada uno, arcenes y aceras con un toque distintivo y dejarán constancia del carácter luso de la infraestructura. Contempla dos arcos gemelos de hormigón, apoyados en macizos de cimentación, una solución que evita la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esto fue fundamental para recibir la Declaración de Impacto Ambiental positiva en enero del pasado 2025.

Así será el puente de Cedillo. / CÁMARA MUNICIPAL DE NISA

Reducción del tramo

Al fin, durante la pasada Navidad se celebró el acto de consignación de las obras en presencia, incluso, del ministro de Economía y Cohesión Territorial portugués, Manuel Castro Almeida. Esto va a implicar el cumplimiento de una demanda histórica en La Raya. Actualmente, para viajar de la localidad de Cedillo a la alentejana de Montalvâo hay que cruzar la frontera por Marvâo, lo que convierte este viaje entre dos pueblos que apenas están separados por 13 kilómetros en una travesía de 130, por lo que el viaducto reducirá el trayecto en más de 100 kilómetros. Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever. Únicamente se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante unas 36 horas consecutivas (desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo) siempre y cuando fuese el Ayuntamiento de Cedillo quien se encargase de la seguridad durante este tiempo.