C-LAB, el centro de la Cámara de Cáceres que ha ganado el Premio Nacional de Emprendimiento 2024

La Cámara de Comercio de Cáceres continúa consolidándose como un actor clave en la promoción y apoyo al emprendimiento y la innovación en la región. Recientemente, la entidad participó en el Congreso Internacional de Startups celebrado en Sevilla, donde presentó su Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores (C-LAB), un centro emblemático que ha jugado un papel esencial en el desarrollo de proyectos empresariales innovadores tanto a nivel regional como nacional.

Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, y Víctor Gragera, director de operaciones, estuvieron presentes en este destacado congreso, que reunió a más de 2.000 emprendedores, inversores y representantes de instituciones comprometidos con la creación de un entorno empresarial más competitivo e innovador. Durante el evento, la Cámara destacó la importancia de C-LAB como un centro que no solo apoya a startups emergentes, sino que también impulsa la capacitación y el talento en el ecosistema emprendedor.

C-LAB: Un centro estratégico para el emprendimiento

Iniciado con el objetivo de acelerar el desarrollo de empresas jóvenes y tecnológicas, C-LAB ha logrado posicionarse como un referente nacional en el ámbito del emprendimiento. Este Centro de Alto Rendimiento ofrece una propuesta integral de apoyo a los emprendedores, que abarca desde formación especializada, asesoría estratégica y recursos tecnológicos, hasta acceso a inversores y redes de contacto clave para facilitar la expansión y consolidación de proyectos empresariales.

C-LAB ha sido galardonado con el Premio Nacional de Emprendimiento 2024, un reconocimiento otorgado por la Cámara de Comercio de España que avala su impacto y éxito dentro del ecosistema emprendedor. Este galardón refleja el esfuerzo continuo de la Cámara por crear un ecosistema de innovación robusto en Extremadura, orientado a mejorar la competitividad de las empresas emergentes y a darles las herramientas necesarias para escalar y competir a nivel nacional e internacional.

El centro también fomenta la colaboración entre el sector privado y las administraciones públicas, con el fin de crear un entorno más favorable para la creación de nuevas empresas. El apoyo no se limita solo a la formación y los recursos, sino que también incluye mentoría y asesoramiento personalizado, elementos clave para que las startups puedan adaptarse a las demandas del mercado y crecer de manera sostenida.

FOTOGALERÍA | La Cámara de Comercio de Cáceres celebra la segunda edición del foro Business Market 2026 / Carlos Gil

La Cámara de Comercio de Cáceres ha sido un pilar fundamental en la promoción del desarrollo empresarial de la región durante más de un siglo. Su misión es clara: fomentar la competitividad y la modernización de las empresas locales, así como ofrecer apoyo a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas (pymes). Con su programa de asesoría empresarial, servicios de internacionalización y formación continua, la Cámara ha ayudado a numerosas empresas de Cáceres a expandir sus mercados, especialmente en el contexto global actual.

La Cámara también está comprometida con el desarrollo de infraestructuras y servicios para facilitar la integración de la región en redes de negocio más amplias. A través de su colaboración con instituciones locales, nacionales y europeas, busca promover la internacionalización de las empresas cacereñas y el fortalecimiento de sectores clave como la agroindustria, la tecnología, el turismo y la cultura.

Además de su presencia en el Congreso Internacional de Startups, la Cámara de Comercio de Cáceres también participó en el CTX Tech Experience Hub, uno de los encuentros internacionales más relevantes en el campo de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Este evento ha reunido a empresas tecnológicas, inversores, universidades y talento emergente, generando un espacio único para el intercambio de ideas, la creación de sinergias y el fomento de colaboraciones internacionales.

En este hub, la Cámara de Comercio ha tenido la oportunidad de fortalecer sus alianzas con agentes clave del ecosistema empresarial y tecnológico, tanto en España como a nivel global. La presencia en este tipo de encuentros no solo permite a la Cámara conectar con otros ecosistemas de innovación, sino también identificar nuevas oportunidades de colaboración que beneficien a las startups y pymes de Extremadura.

Un compromiso continuo con el emprendimiento de calidad

La Cámara de Comercio de Cáceres no solo actúa como facilitadora de proyectos empresariales, sino también como un impulsor del cambio social y económico en la región. Al integrar nuevas tecnologías, mejorar la formación continua y facilitar el acceso a redes de inversores y recursos, la Cámara contribuye de manera decisiva a la modernización y globalización de las empresas extremeñas.

Su participación en estos eventos internacionales demuestra su compromiso con la innovación y su deseo de poner a Cáceres y Extremadura en el mapa global del emprendimiento. La Cámara seguirá fortaleciendo la cooperación interregional e internacional, consolidándose como un referente en la promoción de los valores de la innovación, la cooperación y el crecimiento empresarial sostenible.