De Cáceres al cine: el remake femenino del clásico de Saura ya tiene fecha de estreno

El calor seco, el polvo suspendido en el aire y una tensión que se intuye desde el inicio. La dehesa cacereña se convierte en escenario cinematográfico. Cáceres como plató cinematográfico al natural, pero lejos de recrear castillos medievales ni epopeyas históricas, sino para rumiar una historia íntima, áspera y emocional. Desde ese paisaje se visualiza Día de caza, la reinterpretación contemporánea del clásico de Carlos Saura que ya tiene fecha de llegada a los cines: 5 de junio de 2026.

El proyecto, que llega con retraso tras haber estado previsto inicialmente para octubre de 2025, supone mucho más que un remake. Es una relectura generacional y de género de La caza (1966), aquella película que marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Saura al conseguir el Oso de Plata a la dirección en la Festival Internacional de Cine de Berlín. Un filme que, bajo una apariencia sencilla, logró construir un retrato asfixiante de la España franquista esquivando la censura mediante la alegoría.

Imagen promocional de 'Día de caza'. / CEDIDA

Tres mujeres frente al pasado

Más de medio siglo después, ese mismo material se transforma desde una perspectiva completamente distinta. La mirada ahora es femenina y el conflicto ya no gira en torno a viejos camaradas, sino a tres mujeres que comparten pasado, heridas y cuentas pendientes. Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo encarnan a esas tres amigas que se reencuentran en un coto de caza tras años sin verse, en una reunión que pronto se convierte en un espacio de confrontación emocional.

Detrás de la cámara está Pedro Aguilera, quien firma también el guion junto a Lola Mayo. El director reconoce que el origen del proyecto está en la universalidad de los temas que planteaba la obra original: conflictos humanos que trascienden el tiempo y el género. De hecho, el guion fue concebido desde el inicio pensando en sus tres protagonistas, lo que imprime a la película un marcado carácter interpretativo.

La conexión con el legado de Saura no es solo artística, sino también personal. Anna Saura, hija del cineasta, impulsa esta nueva versión que comenzó a gestarse en 2017, cuando su padre aún vivía. Según ha explicado, el propio Saura celebró que una nueva generación quisiera revisitar su obra, un gesto que hoy cobra un significado especial al convertirse en una forma de preservar y actualizar su legado.

Extremadura, más allá del decorado

El rodaje, desarrollado durante cinco semanas en Pedroso de Acim, refuerza el papel de Extremadura como uno de los grandes platós naturales del cine europeo. No es una novedad: la región lleva décadas acogiendo producciones de todo tipo, desde clásicos protagonizados por Alain Delon hasta fenómenos televisivos globales como Juego de tronos o La Casa del Dragón. Sin embargo, Día de caza introduce una variación significativa al desplazar el foco hacia la dehesa como espacio narrativo.

Ese paisaje, seco y opresivo, no es solo un telón de fondo, sino un elemento clave. El calor extremo y el aislamiento actúan como catalizadores de un relato que se adentra en las relaciones personales, los vínculos rotos y las tensiones acumuladas. Todo apunta a una deriva trágica, en sintonía con el espíritu de la obra original.

Carmen Machi, en el Museo Helga de Alvear de Cáceres, el pasado 14 de marzo. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

La película, presentada fuera de concurso en el XXIX Festival de Málaga, inicia ahora su recorrido comercial con el respaldo de una sólida estructura de producción. Liderada por Jaime Gona y con participación de RTVE y Movistar Plus+, la cinta es una coproducción hispano-francesa que también cuenta con financiación del ICAA, la Junta de Extremadura y fondos europeos.

Para Carmen Machi, el proyecto ha tenido además un componente emocional añadido. La actriz (en declaraciones a el Periódico Extremadura) ha recordado su vínculo personal con Cáceres, donde vivió parte de su infancia, y ha defendido la necesidad de revisitar clásicos del cine español. En su opinión, muchas películas del pasado quedaron condicionadas por la censura del franquismo, lo que abre hoy la puerta a reinterpretaciones que exploren nuevas lecturas.

A nivel industrial, Día de caza se inserta en una tendencia creciente: la relectura de obras canónicas desde ópticas contemporáneas que dialogan con cuestiones de identidad, género y memoria. No busca copiar el original, sino tensionarlo desde el presente.

Queda por ver cómo será recibida por crítica y público esta reinterpretación, que no es nostálgica, sino estratégica.