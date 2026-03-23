Cáceres celebrará el Orgullo LGTBI en la plaza Mayor con batucada, animación y pantalla gigante

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), ha sacado a licitación el servicio de organización, producción y desarrollo del Orgullo LGTBI de 2026 por un importe total de 25.000 euros, IVA incluido.

El pliego recoge que el contrato tiene como finalidad organizar el evento dedicado a la visibilidad LGTBI en Cáceres, así como otras acciones vinculadas a las diversidades sexuales e identidades de género en la ciudad. La celebración principal se desarrollará en la Plaza Mayor, en fechas próximas a la última semana de junio y, en concreto, el sábado más cercano al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI.

La empresa adjudicataria deberá asumir la planificación, organización, producción, difusión y atención al público de la cita. También tendrá que encargarse de un programa musical con cuatro actuaciones, además de incorporar distintos perfiles artísticos: una figura local que ejercerá como dj de continuidad y presentador o presentadora, un artista o banda de proyección regional como segunda cabeza de cartel y otro de proyección nacional como primer reclamo del evento. El pliego añade además que deberá existir paridad entre los artistas participantes.

Junto al escenario principal, el contrato incluye una batucada reivindicativa con grupos locales, que partirá desde el Paseo de Cánovas y recorrerá la calle Pintores hasta la plaza Mayor. A ello se sumarán animación para el público, cartelería, recursos visuales ligados a las banderas LGTBI, trans y bisexual y una pantalla LED de grandes dimensiones.

El dispositivo previsto no se limita al contenido artístico. La adjudicataria tendrá que aportar escenario móvil, sonido, iluminación, personal técnico, ocho vigilantes de seguridad durante al menos siete horas cada uno, diez baños químicos —dos de ellos adaptados—, grupos electrógenos, seguros y toda la documentación técnica necesaria en materia de autoprotección y seguridad. El pliego fija además una cobertura mínima de responsabilidad civil de 600.000 euros.

La apertura de las ofertas económicas se ha fijado para el 8 de abril a las 10.00 horas. La adjudicación se resolverá mediante procedimiento abierto simplificado y tendrá en cuenta tanto la oferta económica, con 49 puntos, como las mejoras, con 51. El plazo de ejecución previsto en la documentación publicada es de siete días.