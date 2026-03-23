La calle de Cáceres con la tintorería Moderna, Agúndez, Castela, el estanco de Cristina y los 10 kilos de patatas por 6,99

Antonio Hurtado Valhondo (Cáceres, 11 de abril de 1824-Madrid, 19 de junio de 1878) fue un escritor y político español que fue reconocido en vida gracias a su potente y talentosa trayectoria. Entre sus obras destacan 'Entre el deber y el derecho', representada en el Teatro Apolo, la comedia 'Very-Well', que interpretó la actriz Matilde Díez, o 'La fortuna de ser loco'. Otras obras suyas incluyeron dramas o comedias como 'La conquista de Cáceres', 'El toisón roto' o 'El anillo del rey'. En el plano político ocupó cargos como los de diputado y senador. Todo ello conllevó a que el ayuntamiento le dedicara una de las calles más nobles de la ciudad, que hoy recorremos en el tramo que va de la avenida de Cervantes hasta la esquina con Reyes Huertas.

Negocios como Sabor a Montánchez, la Frutería Guerra, en la esquina con la calle Julián Murillo, o la inmobiliaria Origen Vivereo, abren este recorrido donde no falta la marquesina del autobús y un buzón de Correos en los tiempos en que las misivas estilográficas han pasado a mejor vida. Unos pasos más allá, en Santa Luisa de Marillac, el colegio Sagrado Corazón, y en la esquina con Jacinto Inocencio Jiménez, el quiosco de prensa que, como otros muchos, desgraciadamente ha tenido que cerrar.

Es una hora temprana a la que los niños acuden al colegio y hay mucho movimiento de gente que se dirige a sus puestos de trabajo, que van a abrir sus negocios, porque Antonio Hurtado es una calle eminentemente comercial. Es una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad y, además, una de las que congrega mayor volumen de tráfico porque da salida a la carretera de Miajadas. Aquí está Almacenes Rentero que se dedica a los suministros agroindustriales y a la cordelería en general y es una de las firmas con más trayectoria de Cáceres. Seguidamente, a la altura del número 19 nos encontramos con un salón de peluquería y belleza y una oficina de Allianz Seguros. Y en la esquina, Coffee&Tea Pan con Tomate y las tiendas de Castela.

Fotogalería | Primer tramo de Antonio Hurtado en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Dos generaciones

Dos generaciones han visto y han hecho crecer al grupo Castela hasta conseguir que actualmente sea una de las distribuidoras líderes en peluquería, estética y mobiliario del sector. Juan Castela y Adriana Galán fundaron la empresa en 1977 y sus hijos continuaron su labor encarando el futuro con un objetivo claro: seguir siendo punteros en el sector. Revlon Professional ha tenido una relación muy estrecha con el negocio desde sus inicios, relación que se consolidó en 2006 con un acuerdo de distribución en exclusiva de las marcas Revlon Professional, American Crew y Orofluido en todo el ámbito de Extremadura, Salamanca, Palencia y Talavera de la Reina. Castela tiene sus oficinas centrales en Cáceres, así como sus dos almacenes logísticos. Cuenta con un equipo humano de 50 profesionales y su estructura comercial se completa con 11 Cash and Carry, que se encuentran en Cáceres, Plasencia, Badajoz, Mérida, Don Benito, Salamanca, Palencia, Talavera de la Reina y Madrid.

Frente a Castela, el local vacío para que la memoria no olvide a la marca extremeña Superdroma y, al lado, otro de los grandes emblemas de Antonio Hurtado: la Tintorería Moderna, que lleva más de 60 años en el sector ofreciendo el equipo profesional más completo de la región. Su trayectoria la avala como una empresa acreditada por el Instituto Técnico de Limpieza, que da una garantía de buen servicio y que está asociada a la Federación Española de Tintorerías y Lavanderías.

También hay sitio para un receso en el Bar La Pausa o en El Aperitivo 2.0 y, si es cuestión de darse un capricho, 20&10, que vende desde colonias hasta ollas express y microondas, grills. La clínica dental Mare Dent, la carnicería, salchichería El Túnel, el locutorio El Trébol y La Tienda de Modesto, que ofrece una selección de frutas y verduras frescas de temporada, con unos superprecios de 10 kilos de patatas a 6,99.

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En este tramo de Antonio Hurtado también está la Expendeduría de Tabacos número 4, donde el equipo de Cristina siempre ofrece una atención personalizada que da gusto entrar por esa puerta. La Farmacia de 24 horas, el gabinete de logopedia de García Mostazo, el despacho de abogados de Tomás González Calzada y Vista Óptica conducen directamente a otra de las áreas comerciales más emblemáticas de Antonio Hurtado: Muebles Nevado, Librería Agúndez, fundada en 1984, la perfumería droguería Totó y Skrups, un bazar donde encontraremos de todo como en botica.