La Cofradía de las Batallas de Cáceres presenta una nueva imagen para sus dos procesiones: así es María Magdalena

Es una de las grandes novedades que presenta la Cofradía de las Batallas para esta Semana Santa y por fin se le puede poner cara. La cacereña cofradía presentó este domingo la nueva imagen que se sumará a sus dos procesiones, la del Lunes Santo y la del Sábado Santo.

Se trata de María Magdalena, también conocida como María de Magdala. La talla ya ha sido bendecida y saldrá esta Semana Santa. En la procesión del lunes, estará a los pies del Fervoroso Cristo del Refugio, una talla del siglo XVIII que desfila entre las otras dos imágenes de la procesión: el Cristo de las Batallas y la Virgen de los Dolores.

Sin embargo, volverá a salir a las calles de Cáceres en la segunda procesión de la cofradía, el Sábado Santo. Estará a los pies de la cruz vacía junto a la Virgen del Buen Fin y Nazaret.

Cambios

A esta nueva incorporación se suman otras novedades en la cofradía bastante relevantes, ya que las procesiones ven modificados horario o recorrido. El lunes el cambio es modesto: se retrasa la salida de la concatedral de Santa María 10 minutos. En vez de a las 21.00 horas saldrá a las 20.50. Sin embargo, su recorrido en la plaza Mayor será distinto, pues dará una vuelta por la ermita de la Paz, en vez de ir directamente hacia Pintores.

El Sábado Santo el cambio llega solo en el recorrido. La Virgen del Buen Fin cambia su bajada a la plaza Mayor y en vez de hacerlo por Gran Vía lo hará por Pintores. Es decir, a su llegada de la plaza del Doctor Durán, el cortejo girará hacia la plaza de San Juan, en vez de seguir de frente hacia la corredera de San Juan.

María de Magdala. / Cofradía de las Batallas

Tras la bajada de Pintores el recorrido final será el mismo: plaza Mayor y directamente a Santa María para su recogida a las 22.45.

Esclavo

María de Magdala no es la única imagen nueva que llega a la Semana Santa de Cáceres este 2026. La Hermandad de la Salud, con sede en el templo conventual de Santo Domingo, presentó hace unos días una nueva imagen que se suma al misterio de Jesús de la Salud. Es un esclavo etíope que sujeta una palangana que representa la metáfora de 'lavarse las manos' atribuida a Poncio Pilato, también presente en el misterio.

Es una talla del escultor Juan Bautista Jiménez Rosa, que además se suma a la restauración de la talla de Claudia Prócula.