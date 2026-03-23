La Cofradía de la Victoria de Cáceres: identidad y símbolo del barrio de Mejostilla

El triunfo de Cristo sobre la muerte. Con sus heridas, llagas y una cara de sufrimiento. Está de pie, al lado de la cruz, pisando una calavera y una serpiente que representan la muerte y el mal. Extiende su mano hacia todos, para que abracen la resurrección que está por venir el domingo. Es el Cristo de la Victoria de Cáceres, imagen que da nombre a la cofradía del barrio de Mejostilla.

La Cofradía de la Victoria nace en el año 2009, aunque la mencionada talla data del año 2007, fecha en la que se terminaron las obras del templo que lo ampara, la parroquia de San Juan Macías. Es un réplica del de Serradilla, pero eso no hace que tenga poca devoción. Junto a él, la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, del año 2016. Madre e hijo llevan consigo el corazón de muchos vecinos de la barriada que, una vez al año, suben al centro de la ciudad en procesión.

Lo hacen el Sábado Santo, a las 17.00, en un recorrido que dura más de cuatro horas. La primera parte de este va sobre ruedas. "Hasta la iglesia de San Blas los llevamos con unas ruedas, pero si tuviéramos hermanos de sobra, eso no ocurriría", explica Encarna Fernández, Hermana Mayor de la cofradía. No es algo de lo que estén orgullosos, explica, "pero tampoco podemos cargar a los hermanos demasiado, porque el trayecto es muy largo y comprendemos que es un poco pesado".

El inicio de la procesión está marcado por su paso por el puente de Mejostilla que cruza la Ronda Norte, una estampa única que sirve de preámbulo para lo que está por llegar.

El Cristo de la Victoria, en el puente de Mejostilla. / Pablo Parra

No hay novedades para este año, más allá del que afecta el cambio de sede canónica de su cofradía hermana, la de Jesús Condenado, a la ermita de San Blas. Por allí pasa la Victoria, y este año el acto que se suele realizar en la plaza Mayor (que lo van a seguir manteniendo al ser ya toda una tradición) se traslada a San Blas.

Además, se mantendrá otra tradición como es parar en la residencia de ancianos de la avenida Héroes de Baler. "Para mí es el momento más emotivo de la procesión porque es acercarles a los abuelos la Semana Santa". No hace falta que lo jure, cualquiera que haya visto ese momento recordará cómo las lágrimas brotan sin cesar.

Jóvenes

La Cofradía de la Victoria, con poco más de 300 hermanos, tiene una fuerte presencia joven. De hecho, la gran mayoría de las personas que cargan con los pasos no superan los 30 años, algunos llegando a rondar los 18. "Yo tanto de público como a la hora de participar los veo bastante involucrados", señala Fernández.

Cristo de la Victoria. / Pablo Parra

Sin embargo, coincide con las otras cofradías cuando piensa que está muy bien que participen en las procesiones, pero quizás hace falta que estén presentes también en los eventos que se van sucediendo a lo largo del año. "A mí me gustaría personalmente que participaran más a lo largo de todos los actos que tenemos durante el año, pero poco a poco". La Hermana Mayor cree que "hay que cuidarlos", pues "al final son el legado y son los que van a mantener nuestras tradiciones".

Historia

En 17 años de historia, la humilde hermandad ha cambiado considerablemente. Su primera salida, la de 2010, estaba prevista realizarla en un día para nada típico: el Miércoles de Pasión. La lluvia lo impidió. Además, el recorrido iba a ser exclusivamente por el barrio, algo que se cambiaría en 2015, llegando hasta el centro de la ciudad. La cofradía se estrena en la Magna de ese mismo año, y en 2011 cambia de día al Sábado de Pasión. Así dura hasta 2019, cuando en el décimo aniversario se decide cambiar al Sábado Santo actual, debido que concuerda más con la iconografía de la Pasión.

El Cristo de la Victoria actual poco se parece al original de los talleres Artemartínez de Hoche (Guadalajara), ya que sufrió una considerable restauración en 2012 a cargo del imaginero Alejandro Montes de Oca. Tras él desfila la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, tallada en 2016 por Manuel Luque Bonillo. Se trata de una imagen mariana sin palio y con una advocación muy propia de los dominicos, congregación muy vinculada a la cofradía.

Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos. / Pablo Parra

Por la longitud del recorrido, es una de las pocas procesiones cuyo final no ocurre en el lugar de la salida. En este caso, poco más de 2 kilómetros lo separan. Se recoge en la sede de Acisfj, situada entre Gran Vía y San Juan. Aunque la entrada es bastante compleja, es un momento emocionante. En el paso por la plaza Mayor el barrio de Mejostilla toma el corazón de la ciudad.