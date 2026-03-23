Una escritura de compraventa de 1382, entre los documentos estrella de la exposición del Archivo Histórico Provincial de Cáceres

La exposición Memoria escrita, que reúne 132 documentos especialmente seleccionados entre los fondos del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, podrá visitarse del 23 al 30 de marzo en sus instalaciones. La muestra ha sido presentada esta misma mañana por la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, durante una breve rueda de prensa ante los medios, en la que ha destacado el valor histórico y documental de las piezas expuestas.

"Este archivo guarda la memoria de Cáceres, y no debemos olvidar que es el lugar al que cacereños, cacereñas e investigadores pueden acudir para conocer nuestro pasado, entender el presente e incluso proyectar el futuro. Aquí, donde en 2025 se han realizado más de 40.000 servicios de consulta, se atienden necesidades fundamentales para el día a día de la ciudadanía. En esta ocasión presentamos una cuidada selección de documentos, entre los que puedo destacar, por ejemplo, una escritura de compraventa de una casa en Hervás fechada en 1382, una pieza inédita que queremos dar a conocer".

El archivo cumple 75 años

Por otro lado, la consejera ha destacado la conmemoración del 75 aniversario del archivo, que se celebrará a lo largo de todo el año con un amplio programa de actividades. Esta exposición supone el inicio de una agenda que incluirá talleres, charlas y jornadas de puertas abiertas, con el objetivo de acercar el archivo a la ciudadanía. En este sentido, ha subrayado la importancia de implicar tanto a los cacereños y cacereñas como al conjunto de los extremeños, ya que, según ha señalado, es una prioridad para la Dirección General y la Junta de Extremadura garantizar que los archivos se mantengan en óptimas condiciones como salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

Impulso a la digitalización documental

Además, ha explicado que se han invertido más de 600.000 euros tanto en este archivo como en el Archivo General, destinados no solo a la mejora del mobiliario, sino también a la digitalización de documentos para su incorporación al repositorio Ciconia. Este sistema permite consultar una amplia parte de la bibliografía y de los fondos documentales, facilitando el acceso a un patrimonio que ha calificado como esencial y de gran valor. En este sentido, ha subrayado que la inversión es continua y está orientada especialmente a mejorar la conservación, la accesibilidad y la digitalización de los documentos. "En este momento estamos a punto de firmar un contrato para llevar a cabo un millón de digitalizaciones, con el objetivo de poner estos contenidos a disposición de la ciudadanía. Queremos que nuestro patrimonio documental tenga vida, sea accesible y pueda ser disfrutado por todos".

Semana Santa y turismo: datos y perspectivas

Por último, en relación con el turismo en la región, Bazaga ha señalado que se prevé una Semana Santa especialmente importante. "Sabéis que entre marzo y abril vivimos una de las temporadas más fuertes para el turismo en Extremadura. En estos momentos contamos con una ocupación cercana al 82% en el turismo rural y próxima al 85% en el turismo urbano, lo que nos hace prever llenos durante los días clave. Si además el tiempo acompaña, como parece, podremos hablar de una Semana Santa aún más destacada en toda la región. Prácticamente cada municipio ofrece algún atractivo especial que invita a la llegada de visitantes. Contamos, además, con un turista fiel, que regresa año tras año y es el primero en ocupar nuestros alojamientos, pero también con nuevos visitantes atraídos por nuestras fiestas de Interés Turístico Internacional, que actúan como motor para dar a conocer otras celebraciones igualmente relevantes en Extremadura".