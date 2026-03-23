Evolucionar "sin perder la esencia": así se reinventa el tejido empresarial en Cáceres

Los negocios locales de Cáceres viven un momento de transición silenciosa, pero profunda. La irrupción de lo digital, los cambios en los hábitos de consumo, la presión de nuevos modelos de negocio y una competencia cada vez más amplia han obligado a muchos a replantearse su forma de trabajar. Ya no se trata solo de vender un producto o prestar un servicio, sino de construir una experiencia, generar confianza, fidelizar al cliente y encontrar un lugar propio en un entorno cada vez más globalizado y cambiante.

En ese escenario, la capacidad de adaptación se ha convertido en una condición casi imprescindible para sobrevivir. Algunos han reforzado su presencia en redes sociales, otros han incorporado nuevas herramientas tecnológicas y muchos han apostado por poner aún más en valor aquello que difícilmente puede reemplazarse: el trato cercano, el conocimiento del cliente y la especialización. Bajo estas circunstancias, tres negocios con trayectorias y sectores muy diferentes ofrecen una fotografía nítida de cómo el tejido comercial cacereño está respondiendo a estos desafíos.

Bienestar en clave presencial

Flow Training nació en Cáceres de la mano de Luis Bardón y Carol Nerbutti como una propuesta centrada en el entrenamiento de fuerza sobre máquinas de pilates, pero con una metodología propia y diferenciada. El proyecto, respaldado por años de experiencia y formación en distintos países, ha apostado desde el principio por un modelo que combina técnica, atención personalizada y una idea del bienestar ligada tanto al cuerpo como a la salud general.

En un momento en el que las plataformas digitales han multiplicado la oferta de clases online, el centro ha decidido reforzar precisamente aquello que no puede reproducirse a través de una pantalla: el acompañamiento directo, la corrección en tiempo real y la adaptación del ejercicio a las capacidades de cada usuario. Su método, basado en el trabajo de fuerza con bajo impacto, busca resultados visibles sin renunciar al cuidado del cuerpo.

Esa apuesta por lo presencial no implica, sin embargo, dar la espalda a lo digital. Flow Training ha incorporado herramientas tecnológicas que facilitan la reserva de sesiones, agilizan la comunicación con los clientes y amplían la visibilidad del proyecto a través de las redes sociales. De este modo, la digitalización funciona como apoyo de un modelo que sigue teniendo en el trato humano, la planificación individual y la experiencia en sala su principal valor diferencial.

Actualización con raíces

Pinturas Mayo representa otro perfil dentro del comercio local: el de una empresa familiar con una trayectoria consolidada que ha sabido crecer sin perder su vínculo con el territorio. Fundada en 1981, la firma ha afrontado en estas décadas retos como ganar la confianza de la clientela, profesionalizar sus equipos y abrirse paso en un sector cada vez más competitivo.

Alejandro Tornero, director comercial de Pinturas Mayo. / Carlos Gil

Bajo la dirección comercial de Alejandro Tornero, la empresa ha reforzado esa evolución desde una idea clara: combinar experiencia, conocimiento técnico e innovación. En un ámbito muy condicionado por la competencia de grandes fabricantes y nuevos canales de venta, la especialización y el asesoramiento siguen siendo diferenciales, tanto para clientes particulares como para profesionales.

Esa adaptación también se ha traducido en una apuesta constante por productos de nueva generación y por líneas vinculadas a la sostenibilidad, con desarrollos como pinturas antibacterianas, soluciones térmicas anticondensación o nuevos esmaltes y barnices al agua. Al mismo tiempo, la compañía ha ampliado su estructura con nuevos puntos de venta y un centro logístico en Cáceres, consolidando su presencia en Extremadura.

La marca como experiencia

En el ámbito de la moda, la tienda urbana Cynara, gestionada por José Javier Alcántara desde hace dos décadas, refleja también las dificultades que atraviesa el pequeño comercio local en un sector especialmente expuesto a los cambios de consumo. A lo largo de estos años, el negocio ha tenido que hacer frente a la irrupción de las franquicias, al auge de la venta online y, más recientemente, al impacto de las falsificaciones, cada vez más logradas.

José Javier Alcántara, dueño de la tienda de moda urbana Cynara. / El Periódico

Pese a ello, Cynara se ha mantenido gracias a una clientela fiel que sigue valorando la exclusividad y, sobre todo, el trato cercano. En una ciudad como Cáceres, Alcántara sitúa precisamente en esa atención personal uno de los principales rasgos diferenciales del comercio local. La tienda física sigue siendo clave por el contacto directo, la posibilidad de probar las prendas y el asesoramiento personalizado.

Al mismo tiempo, el negocio ha incorporado herramientas digitales como apoyo, especialmente a través de redes sociales como Facebook e Instagram, donde difunde novedades, promociones y descuentos. También recurre de forma puntual a la venta en páginas web, sobre todo en campañas concretas como rebajas o fechas señaladas. En este caso concreto, lo digital no sustituye a la tienda, sino que complementa un modelo que sigue encontrando en la cercanía su principal fortaleza.