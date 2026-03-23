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La Fundación Fernando Valhondo Calaff aumenta su ayuda social: 200.000 euros para proyectos en Cáceres y alrededores

El Club Rotary Yuste, Equal, la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet y Médicos del Mundo recibirán por primera vez el apoyo económico de la Fundación Valhondo

Video | Cinco nuevos contratos predoctorales y tres prórrogas: la apuesta de la Fundación Valhondo por el talento extremeño

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P. P.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Fundación Fernando Valhondo Calaff ha destinado este año un total de 200.000 euros a financiar los proyectos sociales de 72 entidades benéficas de la región, beneficiando a diversas asociaciones sin ánimo de lucro en Cáceres y sus alrededores. De las 93 propuestas presentadas, un total de 72 han sido seleccionadas para recibir financiación, manteniendo la mayoría de los proyectos ya iniciados y sumando nuevas iniciativas sociales de gran impacto.

Este año, la partida destinada a las ayudas sociales ha aumentado en 10.000 euros con respecto a 2025, lo que ha permitido una mayor distribución y la inclusión de nuevas organizaciones como el Club Rotary Yuste, Equal, la Fundación para la Investigación del Síndrome de Dravet (FISD) y Médicos del Mundo, quienes recibirán su primer apoyo de la Fundación Valhondo.

El reparto de las ayudas se ha realizado en tres líneas de acción: las tradicionales 'Ayudas Valhondo', que han contado con 115.000 euros; el 'Legado Antonio Rodríguez', con 35.000 euros, y el 'Legado San Lázaro', que recibirá 50.000 euros. Estas líneas de apoyo están destinadas a financiar proyectos que aborden diversas áreas como la salud, la educación, la integración social y la atención a colectivos en riesgo de exclusión.

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Galería | La Fundación Valhondo y la UEx entregan contratos predoctorales / Pablo Parra

El listado de las entidades beneficiarias y los proyectos financiados ya está disponible en el portal oficial de la Fundación Valhondo: www.fundacionvalhondo.org.

Este esfuerzo de la Fundación Valhondo sigue consolidándose como un pilar fundamental en la labor solidaria de Extremadura, apoyando cada año más iniciativas que contribuyen al bienestar y desarrollo social de la comunidad.

La Fundación Fernando Valhondo Calaff, creada en 2003, tiene como principal objetivo apoyar el desarrollo social y cultural en la región de Extremadura, mediante la financiación de proyectos que favorezcan la integración y el bienestar de los colectivos más vulnerables. Su acción se centra en áreas como la inclusión social, la salud, la educación y la investigación.

A lo largo de los años, la Fundación ha destinado importantes recursos a iniciativas que abarcan desde la ayuda a personas con discapacidad, la atención a colectivos en riesgo de exclusión social, hasta el apoyo a proyectos de investigación en salud y educación. Una de las características distintivas de la Fundación es su implicación con las organizaciones locales sin ánimo de lucro, a las que ofrece el respaldo necesario para continuar con su labor.

Además de sus ayudas anuales, la Fundación Valhondo organiza y colabora con diversas actividades culturales, sociales y educativas, con el objetivo de fomentar la solidaridad, la cooperación y el voluntariado en la comunidad. En este sentido, la Fundación tiene un compromiso claro con la mejora de la calidad de vida en Extremadura, siempre buscando la sostenibilidad y el impacto positivo en las vidas de los más desfavorecidos.

Gestión de legados

La Fundación también gestiona varios legados, como el Legado Antonio Rodríguez y el Legado San Lázaro, que enriquecen su labor al proporcionar recursos adicionales para financiar proyectos que aborden necesidades específicas dentro de la comunidad. El Legado Antonio Rodríguez, por ejemplo, está destinado a la mejora de la salud y la educación, mientras que el Legado San Lázaro se centra más en la atención a personas mayores y la ayuda a los colectivos vulnerables.

El compromiso de la Fundación Valhondo con la región no solo se refleja en sus ayudas sociales, sino también en su impulso a iniciativas innovadoras y de desarrollo local, que promueven la cohesión social y el bienestar de las personas en todas las fases de su vida, desde la infancia hasta la vejez.

Cada año, la Fundación también fomenta el espíritu solidario en la región a través de diversas campañas de sensibilización y eventos que buscan recaudar fondos y aumentar la visibilidad de los proyectos que apoya. Además, su labor está avalada por una red de colaboradores y patrocinadores comprometidos con su misión.

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Sin duda, la Fundación Valhondo es una pieza clave en el sistema de apoyo social en Extremadura, contribuyendo de manera significativa al desarrollo humano y social de la comunidad.

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