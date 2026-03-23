El día a día de Héctor y su familia frente al Tay-Sachs en Casar de Cáceres: "Nos han creado falsas ilusiones con ensayos en los que finalmente no nos han admitido"

La historia de Héctor Rincón Blanco no se ha detenido. Casi cuatro años después de que su caso conmoviera a Casar de Cáceres y de que su familia empezara a pedir ayuda para avanzar en la investigación contra la enfermedad rara del Tay-Sachs infantil (es el único caso en España), la vida en su casa sigue marcada por la lucha diaria, por una rutina que no conoce descansos y por una idea que sus padres repiten como una necesidad urgente: hace falta investigar más y es necesario hacerlo ya.

El Tay-Sachs tiene su origen en la mutación de un gen defectuoso del cromosoma 15 de ambos padres y que afecta a una de cada 320.000 personas. La esperanza de vida es de tres a cinco años y entre los síntomas que padecen los enfermos está la sordera, la ceguera, disminución del tono muscular, pérdida de las destrezas motrices, aumento del reflejo de sobresalto, desgano, convulsiones o pérdida de la función cerebral. Los progenitores son portadores de la enfermedad, que debería ser la misma, pero se trata de un caso extraño en el que portan una distinta cada uno.

Héctor, con toda su familia en el salón de su casa. Sus padres, Juanjo y Tamara, y su hermano Lucas. / E. P.

Héctor ha cumplido cuatro años el pasado mes de enero. Juan José Rincón y Tamara Blanco, sus padres, aseguran que el camino desde aquel primer diagnóstico ha sido duro, aunque también lleno de pequeños momentos que les empujan a seguir. La suya no es solo una batalla médica, sino una forma de organizar cada jornada alrededor del niño, de sus terapias, de sus crisis epilépticas y de una vigilancia constante que ocupa literalmente todos los días del año. "Nos turnamos incluso por las noches para estar pendientes de él y controlar cualquier episodio que pueda surgir", explican.

Búsqueda de opciones

En todo este tiempo, la familia ha seguido buscando opciones dentro y fuera de España. "Hemos enviado informes, preguntado en hospitales extranjeros y hemos mantenido viva la esperanza de que Héctor pudiera acceder a algún ensayo clínico", cuentan. Una parte importante de esa expectativa estaba puesta en una prueba que finalmente no ha podido asumir su caso. Según explican sus padres, se les trasladó durante mucho tiempo la idea de que cumplir cuatro años era un requisito clave, pero cuando ese momento llegó la respuesta fue negativa porque no cumplía otros criterios exigidos, como el peso, la alimentación por boca o la capacidad de andar. Para ellos, el golpe no fue solo médico, sino también emocional: "Nos han creado falsas ilusiones y después no han cumplido".

Antes de eso, la familia ya había financiado de manera privada una investigación personalizada en Sevilla con dinero recaudado en actividades solidarias impulsadas desde el pueblo. Rifas, sorteos, campeonatos y otras iniciativas han servido para costear un esfuerzo enorme, con cifras que, según relatan, han llegado a los 50.000 euros anuales. "Todo lo reunido se ha reinvertido en intentar mejorar la calidad de vida de Héctor, aunque el resultado sigue siendo incierto", subrayan.

La vida entre terapias y cuidados

La enfermedad ha obligado a la familia a aprender un lenguaje nuevo: el del cuidado permanente. Héctor acude a terapias prácticamente de lunes a jueves y sus padres han ido modulando esa rutina en función de los riesgos del invierno, de la exposición a virus y de la necesidad de protegerle. En casa también han aprendido a manejar aparatos, cambios de sondas y buena parte de las tareas que hace un tiempo les resultaban completamente ajenas. Esa adaptación forzosa les ha convertido, en sus propias palabras, en "un poco enfermeros".

Pese a todo, Héctor sigue teniendo respuestas que a sus padres les sostienen. "Su reacción al volver a ponerse en pie con un nuevo bipedestador, el brillo en los ojos al regresar a la guardería para ver a sus profesoras y compañeros, cómo cambia cuando está en un entorno que reconoce y disfruta", indican como pequeñas escenas que, en realidad, son decisivas para una familia que mide la esperanza en gestos que otros podrían pasar por alto. Sí que hay una buena noticia: Lucas, su hermano mayor, ha dado negativo en todas las pruebas y no padece ese gen defectuoso, ni tampoco es portador.

La otra batalla: visibilizar los cuidados paliativos pediátricos

Si hay algo que los padres de Héctor quieren que no quede en segundo plano es la importancia de los cuidados paliativos pediátricos. Lejos de la idea que muchas veces acompaña a esa expresión, explican que "este recurso no es una antesala del final, sino una red de apoyo esencial para que el niño esté atendido en casa, con seguimiento médico, enfermería, apoyo psicológico y material sanitario que evita muchos desplazamientos al hospital, especialmente en épocas de frío y virus".

Su reivindicación va más allá de su caso. Reclaman que estos equipos tengan más cobertura horaria y más medios, porque los problemas no aparecen solo por la mañana y porque Extremadura es muy extensa para un solo dispositivo. Su experiencia, dicen, ha sido buena y agradecida, pero creen que el sistema necesita reforzarse para que otras familias no queden desatendidas o excesivamente expuestas por la distancia y la falta de recursos.

Visita de María Guardiola

Ese mensaje también se lo trasladaron a la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante una visita en la que la familia expuso tanto la situación del ensayo que no pudo asumir el caso de Héctor como la posibilidad de acceder a una medicación ya aprobada para otra enfermedad rara, pero cuya tramitación depende de la comunidad autónoma. "Seguimos a la espera de avances en ese punto, pero con porque en estas enfermedades el tiempo no corre igual que en un expediente administrativo", denuncian.

Mientras tanto, la vida sigue en casa de Héctor con la mezcla de desgaste, aprendizaje y ternura que acompaña a las familias que conviven con una enfermedad rara. Sus padres no piden compasión. Piden investigación, respuestas y una estructura de cuidados que permita sostener la vida diaria con algo más de alivio. Y, sobre todo, piden que la enfermedad exista también para los demás: en los laboratorios, en las administraciones y en la conciencia pública. "Solo así dejará de ser una lucha en soledad", sentencian.