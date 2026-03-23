'The Nest/El Nido': la propuesta que busca conectar a los jóvenes de Cáceres con oportunidades locales

Cáceres ha cerrado una de las citas incluidas en el calendario de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 con la gala final del GLI Cáceres Summit, celebrada en el Teatro Capitol. El encuentro ha reunido durante toda la semana a participantes de distintos países con un objetivo concreto: diseñar propuestas innovadoras para atraer y retener talento joven en la ciudad.

La gala, presentada por Natalia Jiménez y Malgorzata Kuczmowska, ha puesto el broche a un proceso colaborativo en el que han trabajado cinco equipos multidisciplinares. Su labor se ha apoyado en metodologías de pensamiento innovador y en el análisis de casos de estudio para aterrizar ideas con posible aplicación en Cáceres.

Los proyectos presentados han sido "Jara Collective", "Descubre tu futuro", "The Nest / El Nido", "Raíces y alas" y "Cáceres Sol Lab". Todos han abordado, desde perspectivas distintas, cómo la cultura y la creatividad pueden contribuir a responder a desafíos actuales como la desconexión juvenil, la falta de expectativas o la salida de población joven hacia otros territorios.

El proyecto ganador: una ventanilla única para oportunidades

La propuesta ganadora, "The Nest / El Nido", ha sido elegida mediante un sistema de votación combinado en el que han participado a partes iguales el jurado y el público, con un peso del 50% para cada bloque.

El proyecto parte, según sus impulsores, de un problema estructural detectado en la ciudad: la distancia entre las oportunidades que ya existen en Cáceres y el conocimiento real que la juventud tiene de ellas. La iniciativa sostiene que, aunque hay recursos, ayudas y programas ligados al empleo, al emprendimiento o a la actividad cultural, buena parte de los jóvenes no accede a esa información de forma clara ni centralizada.

Frente a esa situación, "The Nest / El Nido" propone una plataforma digital gratuita que reúna en un mismo espacio información sobre empleo, financiación, eventos, apoyo empresarial e historias vinculadas a la comunidad local. La idea no se limita a una herramienta tecnológica, sino que incorpora también una dimensión de marca reconocible para generar identidad y sentimiento de pertenencia.

La propuesta se apoya además en embajadores jóvenes, alianzas con agentes de la comunidad y acciones de comunicación orientadas a convertir una oferta hoy dispersa en un ecosistema más visible y cohesionado. Su impacto esperado pasa por aumentar la participación juvenil, estimular el emprendimiento y reforzar la conexión entre la juventud y la ciudad.

Cultura e innovación como ejes de la candidatura

Más allá del premio, la gala ha servido para reforzar uno de los mensajes que Cáceres 2031 viene defendiendo en su candidatura: el papel de la cultura como herramienta útil para pensar soluciones públicas y sociales.

En ese contexto, Rachel Ebeling, cofundadora y directora ejecutiva de The Angel Band Project, ha compartido la experiencia de una iniciativa que utiliza la música como terapia de apoyo a víctimas de violencia de género y violencia sexual. Su intervención ha incidido en la capacidad transformadora de las artes cuando se aplican a realidades complejas.

El jurado de la final ha estado formado por Iris Jugo, coordinadora del Consorcio Cáceres 2031; Rachel Ebeling; Javier Álvarez, miembro del equipo de Comunicación de Cáceres 2031; y Alessandra Sbrisci, project manager de la Fundación Teatro de Reggio Emilia. Según la organización, la valoración ha tenido en cuenta criterios como la relación coste-beneficio, el grado de innovación, la viabilidad, el presupuesto y el rendimiento global de cada propuesta.

El mensaje institucional

Durante la gala también ha intervenido Jorge Suárez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, quien ha subrayado el compromiso de "personas e instituciones en construir un futuro mejor a través de la cultura y la colaboración". El edil ha afirmado que "la cultura es un motor transformador que sitúa a las personas en el centro" y ha defendido que "no habrá soluciones sostenibles sin cultura".

En la misma línea, ha señalado que "el futuro no espera, el futuro se diseña y hoy empezamos a diseñarlo aquí juntos". Sus palabras enlazan con la estrategia de la candidatura cacereña, que busca vincular la programación cultural con retos de ciudad como la cohesión social, la participación o la fijación de población joven.

Un cierre con mirada local

La clausura del GLI Cáceres Summit deja así una doble lectura para la ciudad. Por un lado, refuerza la dimensión internacional de la candidatura Cáceres 2031. Por otro, sitúa sobre la mesa propuestas concretas que conectan con uno de los debates de fondo en muchas ciudades medias del interior: cómo generar oportunidades reales para que los jóvenes no tengan que marcharse.

En una ciudad que aspira a proyectarse en Europa desde la cultura, el proyecto premiado pone el foco en una cuestión muy pegada al terreno: que el talento joven conozca qué puede hacer, con quién y dónde, sin salir de Cáceres. Ahí es donde "The Nest / El Nido" quiere abrir camino.