El precio del oro alcanza cifras históricas en Cáceres: el gramo se vende entre 124 y 129 euros

El precio del oro es uno de los debates del momento y no es casualidad. El metal precioso se mueve en cifras históricas y, en el mercado actual, alcanza entre los 124 y los 129 euros por gramo en operaciones de compra en establecimientos especializados. Este contexto está teniendo un reflejo directo en Cáceres, donde cada vez son más los vecinos que se acercan a joyerías y tiendas de compraventa para tasar o vender piezas antiguas, en busca de aprovechar el momento alcista. Sin embargo, la cifra que aparece en internet no es la que recibe el cliente en la mayoría de los casos.

El Periódico Extremadura

El oro puro, de 24 quilates, es el que marca las cotizaciones internacionales, pero no es el habitual en joyería. En Cáceres, como en el resto del país, la mayor parte de las piezas son de 18 quilates, lo que reduce de forma notable el precio por gramo. En estos momentos, el mercado sitúa el oro de 18K en torno a los 95,42 euros por gramo, mientras que el de 22 quilates puede alcanzar los 116,62 euros. A partir de ahí, el importe final depende de factores como el estado de la pieza, el peso o el margen de cada establecimiento. Esta diferencia explica por qué muchos clientes se sorprenden al recibir una tasación inferior a la que esperaban tras consultar el precio del oro en medios o buscadores.

Más ventas que compras

El repunte está provocando un cambio de comportamiento en el consumidor. Si hace meses el foco estaba en la dificultad para vender joyas por su elevado precio, ahora crece el número de personas que optan por desprenderse de piezas que ya no usan. Se trata, en muchos casos, de cadenas, anillos o pulseras antiguas que permanecían guardadas y que ahora se convierten en una oportunidad para obtener liquidez inmediata. En paralelo, la compra de joyas nuevas se mantiene con mayor cautela. El encarecimiento del oro obliga a ajustar presupuestos y hace que algunos clientes opten por piezas más ligeras o por alternativas como la plata chapada.

Un valor al alza con efecto local

El comportamiento del oro responde, una vez más, a factores globales como la incertidumbre económica o los conflictos internacionales. Pero sus efectos se dejan notar en el comercio local, donde cada subida impacta tanto en el escaparate como en el mostrador. En Cáceres, el oro sigue moviéndose entre dos realidades: por un lado, se consolida como refugio de valor y despierta interés entre quienes buscan rentabilidad; por otro, encarece el producto final y condiciona el consumo cotidiano. En ese equilibrio, marcado ahora por cifras récord, se sitúa un mercado que vive pendiente de cada décima en la cotización. Porque, en cuestión de días, el precio del oro puede cambiar… y con él, también las decisiones de compra o venta en la ciudad.

La guerra

A este repunte también han contribuido factores internacionales como la guerra en Oriente Próximo, que ha reforzado el papel del oro como valor refugio. En contextos de incertidumbre geopolítica, los inversores tienden a desplazar su dinero hacia activos más seguros, lo que incrementa la demanda y empuja al alza los precios. Este efecto, sumado a otras tensiones económicas globales, ha acelerado una tendencia que ya venía creciendo en los últimos meses.