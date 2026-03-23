La Pasión vuelve a llenar las calles de Cáceres

Cáceres ya contiene la respiración y vive con emoción su semana más grande. La ciudad empieza a entrar en ese tiempo distinto en el que cada esquina parece guardar un silencio más hondo, cada templo se convierte en antesala de la emoción y cada paso del calendario acerca un poco más a una Semana Santa que aquí no solo se contempla: se siente. La de 2026 ya está en pie, dispuesta a tomar las calles con toda su hondura, con toda su belleza, con todo el peso de una tradición que en Cáceres se vive con el alma.

Serán 24 procesiones y 52 pasos los que recorrerán la ciudad de la mano de las 17 cofradías cacereñas, en una cita declarada de Interés Turístico Internacional que volverá a convertir a la capital cacereña en un gran escenario de fe, patrimonio y sentimiento compartido. Más de 12.000 cofrades participarán en una celebración que mira al cielo con una mezcla de esperanza y prudencia, después de que el año pasado la lluvia obligara a suspender muchas salidas, entre ellas la esperada Procesión Magna del Viernes Santo, que sigue sin poder desfilar desde hace más de una década.

Sábado Santo, Cofradía de las Batallas y los Dolores. / CARLOS GIL

Todo listo para recuperar lo que el agua arrebató

Esa herida reciente hace que la preparación de este año se viva con una intensidad especial. No hay solo organización, horarios o recorridos: hay un deseo contenido de recuperar en la calle lo que el agua arrebató. Lo expresó el presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales, Santos Benítez, al señalar que “todo está ultimado para disfrutar, si el tiempo acompaña”. Y en esa frase cabe el sentir de toda una ciudad que espera volver a ver avanzar sus imágenes por el casco histórico, entre la piedra antigua, la penumbra y el recogimiento.

Valor artístico e histórico

Muchas de esas imágenes, algunas de enorme valor artístico y datadas incluso en el siglo XIV, ya aguardan sobre sus andas, pendientes apenas de los últimos detalles florales. La Semana Santa de Cáceresvolverá a mostrar además la riqueza de sus distintas formas de carga, en una convivencia de estilos que suma tradición e incorporación de costaleros. Y en 2026 lo hará también con novedades que renuevan sin romper la esencia.

Viernes Santo, Cofradía del Santo Entierro. / CARLOS GIL

Novedades

Habrá cambios en horarios y recorridos en varios desfiles. El Domingo de Ramos, la Cofradía del Nazareno ha recortado en 45 minutos la carrera del Señor Camino del Calvario y la Virgen de la Misericordia, eliminando su paso por Santo Domingo. Saldrá a las 19.00 horas desde la iglesia de Santiago y, tras llegar a la Plaza Mayor, enfilará por Gabriel y Galán hacia la plaza del Duque para regresar al templo en torno a las 23.15. También cambiará su itinerario la cofradía de Jesús Condenado, que volverá a recogerse en la ermita de San Blas, ya convertida en su sede canónica, tras varios años en la ermita de la Paz.

La Cofradía de Batallas modificará igualmente su presencia en la calle. El Lunes Santo adelantará diez minutos la salida de sus tres pasos desde la concatedral de Santa María, fijada a las 20.50 horas, y además variará el recorrido para dar la vuelta en la plaza de San Juan, sin llegar a la esquina del Gran Teatro. También en el Sábado Santo, la procesión de Nuestra Señora del Buen Fin y Nazaret cambiará uno de sus tramos más significativos: al llegar a San Juan, ya no descenderá a la Plaza Mayor por la Gran Vía, sino por Pintores, una calle más estrecha y recogida, casi hecha para el murmullo, la cera y el sobrecogimiento.

Jueves Santo, Cofradía de Jesús El Condenado. / CARLOS GIL

Recuperación de patrimonio

Entre las novedades de este año destaca también la recuperación y el estreno de elementos patrimoniales. Algunas tallas saldrán restauradas, con nuevos estandartes y candelería renovada. Especial protagonismo tendrá la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía de los Ramos, cuya imagen ha sido remozada en un taller de Sevilla y lucirá por primera vez con pestañas y lágrimas nuevas y un rostro más luminoso. No es casual que sea ella la protagonista del cartel oficial de la Semana Santa cacereña, una imagen que este año ha sido llevada a la portada por la artista cacereña Adriana Camper Martín, ganadora del concurso con la obra ‘Lo que el mundo necesita’.

Pero antes de que los pasos tomen la ciudad, la Semana Santa de Cáceres empezó ya a latir con fuerza la semana pasada con el pregón oficial, en el Gran Teatro, de Francisco Pizarro Escribano, un nombre profundamente vinculado al mundo cofrade y al ámbito eclesial de la diócesis. Hermano de cuatro cofradías penitenciales y profesor de la Escuela Diocesana de Formación Cofrade.

Miércoles Santo, Cristo Negro. / CARLOS GIL

Vía Crucis y Pasión Viviente

Tras el pregón el Vía Crucis de la UCP, el sábado pasado, presidido por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la Cofradía de los Ramos también fue un prolegómeno de lujo.

Además, el 26 de marzo, la parte antigua volverá a transformarse en escenario de la Pasión Viviente, que recreará los últimos días de Jesucristo con la participación de decenas de actores y figurantes, este año bajo la dirección de un nuevo responsable de escena.

En torno a todo ello, la ciudad se prepara también desde lo práctico para que nada empañe el desarrollo de la celebración. El ayuntamiento ha activado un servicio especial de limpieza con eliminación de pintadas, baldeo de calles y aplicación de productos para evitar resbalones por la cera. Y junto a ello, se desplegará un dispositivo de seguridad en el que participarán Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y, como novedad, un agente de la Polizia di Stato italiana, además de dos miembros de la PSP de Portugal, ya habituales en esta colaboración.

Reencuentro profundo

Todo está ya dispuesto. Los horarios, los recorridos, las guías, los pasos, las flores, la seguridad. Pero, por encima de todo, lo que se prepara en Cáceres es algo más profundo: el reencuentro de una ciudad con una de sus expresiones más íntimas y más poderosas. Porque cuando llega la Semana Santa, Cáceres no solo muestra su patrimonio. Muestra también su memoria, su devoción y su forma de sentir el tiempo. Y este 2026, después de la lluvia y la espera, la emoción parece aún más grande.