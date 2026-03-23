El radar de Sierra de Fuentes, en Cáceres, un elemento estratégico para el seguimiento de tormentas atlánticas

Cáceres ha sido este lunes el escenario del Día Meteorológico Mundial con una jornada celebrada en el Complejo Cultural San Francisco que ha reunido a responsables institucionales y técnicos para analizar el papel creciente de la meteorología en la seguridad, la planificación y el bienestar de la ciudadanía. El encuentro se ha desarrollado en un contexto marcado por los últimos episodios de inestabilidad, como el tren de borrascas registrado entre diciembre de 2025 y enero de 2026, que ha puesto a prueba los sistemas de predicción y respuesta ante fenómenos extremos.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que los últimos fenómenos meteorológicos "han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la anticipación y la resiliencia ante una realidad climática cada vez más exigente", en una cita en la que también ha participado el delegado territorial de la AEMET en Extremadura, Marcelino Núñez.

La elección de la ciudad no ha sido casual, ya que Cáceres cuenta con un elemento estratégico dentro del sistema meteorológico como es el radar de Sierra de Fuentes, recientemente modernizado con una inversión superior a los 2 millones de euros y que constituye una infraestructura fundamental para el seguimiento de tormentas procedentes del Atlántico. Esta infraestructura, junto a la red de estaciones automáticas desplegadas en la comunidad autónoma, permite mejorar la recogida de datos en tiempo real y afinar los modelos de predicción, lo que se traduce en avisos más precisos y con mayor antelación.

Refuerzo a nivel regional

Más allá del ámbito local, la jornada ha servido para repasar las actuaciones impulsadas en Extremadura ante un escenario climático cada vez más exigente. En este contexto, se ha destacado la respuesta desplegada por el Gobierno de España a través del Ministerio para la Transición Ecológica y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en coordinación con otros organismos, con el objetivo de reforzar las capacidades de observación, predicción y gestión del riesgo.

La jornada ha reunido en Cáceres a responsables institucionales y técnicos para analizar el papel creciente de la meteorología. / Gonzalo Lillo

Entre las medidas adoptadas figura la aprobación del Real Decreto-ley 5/2026, que ha permitido movilizar recursos extraordinarios tanto para paliar los daños causados por los temporales como para fortalecer las estructuras de prevención. A ello se suma una inversión de 40 millones de euros destinada al refuerzo de personal especializado, con la ampliación de plantillas en AEMET y en las Confederaciones Hidrográficas. El objetivo, según se ha expuesto durante el acto, es mejorar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante fenómenos como DANAs, borrascas de alto impacto, inundaciones o sequías prolongadas, cada vez más frecuentes en la región.

Asimismo, se ha puesto en valor el proceso de modernización tecnológica impulsado desde 2021, financiado en gran parte con fondos europeos, considerado el mayor esfuerzo inversor en décadas en materia de observación meteorológica, con especial incidencia en la renovación de radares y estaciones.

Impacto en la ciudadanía

Durante la jornada se ha insistido en que estas inversiones tienen un efecto directo en la vida cotidiana. La mejora de los sistemas de alerta permite anticipar riesgos, facilitar la toma de decisiones en protección civil y reducir el impacto de los fenómenos adversos. También se ha subrayado la importancia de la meteorología para sectores clave en Extremadura, como el agrario, donde la información precisa resulta fundamental para planificar cultivos, optimizar los recursos hídricos y minimizar pérdidas.

El acto ha servido además para reconocer el trabajo de los profesionales de AEMET, de las Confederaciones Hidrográficas, de los servicios de emergencia y de protección civil, cuya labor diaria resulta esencial para proteger a la población. En este contexto, Quintana ha reafirmado el compromiso de seguir reforzando el sistema meteorológico y ha subrayado que "invertir en meteorología es invertir en seguridad" y, en última instancia, en la capacidad de anticiparse a los efectos del cambio climático.