Realismo y romper moldes como bandera: Así es la 'moderna' Hermandad Universitaria de Jesús Condenado de Cáceres

Nació con el objetivo de ser distinta a todas las cofradías cacereñas, y lo ha cumplido con creces. La Hermandad Universitaria de Jesús Condenado es todo un rara avis de la Semana Santa. Mezcla austeridad con modernidad, realismo con caridad. Todos los años cambia de recorrido. Sale de lugares de los que no sale ninguna otra cofradía, y pasa por calles por las que no pasa otra procesión.

"No recibimos ninguna subvención de ningún lado. Todo lo que tenemos, desde las flores hasta las luces LED, son donaciones de los hermanos", cuenta Víctor Manuel Gómez, Mayordomo de la hermandad. "No tenemos ningún gasto, todo es para donativos".

Salir de donde nadie sale, pasar por donde nadie pasa

No hay año que no tenga novedades. Desde su fundación en el año 2011 ha salido de los dos palacios de los Golfines, el de arriba y el de abajo; el Palacio Episcopal, como este año; o el Palacio de las Cigüeñas. Sin embargo, si tiene una salida característica, esa es la de la iglesia de la Preciosa Sangre, en la plaza de San Jorge, de donde ha salido hasta en tres ocasiones (y una suspendida por lluvia).

Pese a tratar de cambiar todos los años, esta insistencia en la emblemática plaza cacereña tiene sus razones. "Nosotros cuando terminamos la estación de penitencia todos los años hacemos una encuesta a los hermanos de la cofradía. Entonces preguntamos si ha gustado la salida, el recorrido, etcétera. Y hubo una inmensa mayoría, tanto de los hermanos como de gente de fuera, que nos pidieron que intentásemos salir otro año también de ahí".

La imagen es realmente fascinante. Y aunque parezca una tarea realmente tediosa la de bajar la imagen por las escaleras, realmente no lo es tanto. "Nuestro paso no es muy pesado", explica el Mayordomo. "Son materiales modernos como el aluminio, que no pesa. Tampoco llevamos muchas flores. Se maneja bastante bien, podemos hacer maniobras difíciles". De hecho, es necesario sujetarlo estirando el brazo para que la imagen no se incline, algo que en cualquier otro paso sería completamente imposible.

Además, el recorrido, que suele pasar por las estrechas callejuelas de la parte antigua, no están adaptadas para cualquier otro paso. "Las andas tienen los brazos flexibles, se levantan hacia arriba, se recogen y giran casi sobre sí mismas", comenta. Así, Jesús Condenado pasa por lugares por los que ninguna otra cofradía puede pasar. Y lo hace, además, en completo silencio. "Una maravilla".

Novedades

Este año la salida, a las 00.30, será del Palacio Episcopal, siendo la recogida, por primera vez, en la ermita de San Blas, la nueva sede canónica de la cofradía. Esa es la principal novedad, pues la imagen ya no se encuentra en la ermita de la Paz, donde ha estado desde el inicio, sino en San Blas.

Este cambio también tiene su sentido. La sede canónica no era la pequeña ermita de la plaza Mayor, sino el convento de Santa Clara. La ermita, además, pertenece al templo de Santiago. "Nuestra sede canónica estaba en un sitio, la imagen estaba en otro, en una ermita que además pertenece a otra parroquia, y estábamos un poco ahí en medio del limbo, no sabíamos muy bien dónde estábamos".

Jesús Condenado. / Pablo Parra

A todo esto se suma que el párroco de la Paz, el padre Fernando Alcázar, es nombrado párroco de San Blas, y las misas pasan de un lado a otro. "Tener una imagen en una ermita que no tiene culto y que está prácticamente cerrado todo el año, no es lógico. Fernando nos ofreció bajarnos a San Blas y no lo dudamos", cuenta Gómez.

La estación de penitencia se hará, en esta ocasión, en Santiago. "Por primera vez, Jesús Condenado va a entrar en la iglesia de Santiago y se va a encontrar frente a frente con Jesús Nazareno y con la Sagrada Cena".

Historia

La cofradía nace queriendo ser moderna, y por ello tiende hacia los jóvenes. De ahí viene su faceta universitaria. "Cuando nosotros íbamos a constituirnos, estuvimos en una reunión con el señor obispo y lo que nos dijo es que intentásemos llevar la cofradía a la universidad, que los jóvenes formasen parte de la cofradía". Esa modernidad no solo es visible en las luces LED con las que salen, dejando estampas únicas gracias a esas luminosas cruces.

Todos los hermanos salen iguales, la medalla es una simple cruz de madera, el acompañamiento musical del inicio es muy sobrio (y corre a cargo de un hermano y un terceto de cuerda), no hay cuota ninguna para sus miembros... De hecho, sobre esto último, todas las donaciones que recibe la donación van íntegramente a la caridad, especialmente al orfanato de Santa Bakhita en Kenia, con el que colaboran desde el inicio.

"Cuando empezó el orfanato, ellos tenían una casita de madera y de chapa y ya hemos conseguido que tengan estructuras de edificios de ladrillos y de adobes y se les ha hecho un pozo. Hay niños que empezaron de chiquititos y uno de ellos ya es médico y otro ya es profesor. Poco a poco se van consiguiendo cosas con esos niños, es otro orgullo que tenemos dentro de la cofradía". También colaboran con el grupo de gimnasia de Virgen de Guadalupe, en la Avenida de la Bondad de Cáceres.

Detalle de la espalda de Jesús Condenado. / Pablo Parra

Otra de los aspectos que hacen de esta una cofradía única es la proyección de un vídeo al comienzo de cada salida. "Son vídeos muy emotivos que hace un hermano anónimo. Todos los años nos prepara un vídeo, un audiovisual, en el que se ve un poco la realidad". Este año el vídeo hablará de la guerra y los incendios.

"Te lleva un poco a la realidad en ese momento, para prepararte internamente para luego", cuenta. Se hace un voto de silencio y comienza la procesión, un momento íntimo en el que los hermanos rezan, piensan en sus familiares... Básicamente, se sinceran ante Dios. La procesión es corta, son solo dos horas, pero son "de oración, de silencio y de sentimiento".

Realismo

Más allá de los actos que hace la cofradía, cuando se fundó también se busco darle el mayor realismo posible. La talla, realizada por Antonio Fernández en 2011, está basado en lo que dicen numerosos estudios sobre cómo era realmente el proceso de una crucifixión. En este caso, no se busca belleza: solo realismo. "Los crucificados no llevaban una cruz, llevaban simplemente lo que es el patíbulum, y ese lo subían al palo y lo ponían arriba", explica.

La imagen, que recuerda a la de Los Empalaos de Valverde de la Vera, se cree que es única en España por ese patíbulum. "Creemos que no hay otra cofradía en España con esta imaginería". El estudio realizado mostró un hombre de esa época, de una edad en torno a los 35 años. La cara muestra el sufrimiento que conlleva esa posición. Abre la boca para coger aire y los ojos los tiene saltados por el enorme esfuerzo. Incluso el arqueo de la espalda está respaldado por el estudio físico y morfológico realizado.

Galería | Así son Los Empalaos de Valverde de la Vera / Toni Gudiel

Aguantar en esa posición durante dos horas supone un esfuerzo tremendo, y es justo lo que hacen los penitentes de la procesión. "Queríamos algo totalmente distinto, algo realista, y creo que lo conseguimos. Estamos muy contentos con el resultado".