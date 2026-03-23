Una tienda 24 horas abrirá en Montesol (Cáceres) tras una gran inversión familiar para ofrecer variedad de productos

Montesol sumará a partir del próximo lunes, 30 de marzo, un nuevo servicio de proximidad con la apertura de una tienda 24 horas en la calle Las Águilas del barrio, una iniciativa que sus promotores han planteado como respuesta a una carencia que, a su juicio, existía en toda la zona norte de Cáceres. Según ha explicado Maríángeles Pereira, vinculada también a otro establecimiento del sector que pasa 16 horas abierto en la avenida Isabel de Moctezuma, la decisión de abrir este nuevo local ha partido de la idea de que "la zona realmente necesita el servicio", ya que no contaba con ningún negocio de estas características en horario ininterrumpido.

La apertura llega después de varias semanas de preparación. La responsable ha señalado que el proyecto se ha estado preparando "desde enero", con una reforma integral del local, que se encontraba "en bruto" y que ha tenido que ser acondicionado por completo antes de su puesta en marcha.

Nuevo negocio

El nuevo negocio no se limitará a la venta de tabaco. La intención es ofrecer una gama más amplia de productos, con un formato parecido al de un ultramarinos abierto a cualquier hora. Así, contará con refrigerados, congelados, comida preparada, aperitivos y otros artículos de gran consumo. "Va a haber un poquito de todo", ha resumido Pereira durante la conversación.

La apertura supone además una inversión importante para la familia, que afronta esta implantación como una apuesta de futuro. Reconocen que se trata de "una apuesta bastante importante", aunque confía en que el establecimiento funcione bien y encuentre respaldo entre los vecinos, hasta el punto de consolidarse en el barrio durante décadas.

Impresión inicial

La impresión inicial, de hecho, parece positiva. Según cuenta, la reacción en la zona ha sido favorable desde que comenzaron a circular los primeros comentarios sobre la actividad del local. Añade que muchos vecinos les han trasladado que se trataba de un servicio necesario, no solo por la venta de tabaco, sino por el conjunto de productos que pondrán a disposición del público.

El negocio será gestionado por la propia familia, que se repartirá las tareas junto a un equipo ya formado para el arranque de la actividad. Con ello, Montesol incorporará un nuevo punto de venta permanente en un entorno residencial amplio que, hasta ahora, carecía de una tienda abierta las 24 horas.