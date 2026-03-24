Absuelto en Cáceres por quebrantar una orden de alejamiento ante inconsistencias en el sistema de control

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto a un hombre acusado de un delito de quebrantamiento de condena al apreciar dudas sobre la fiabilidad del sistema tecnológico utilizado para controlar la orden de alejamiento a favor de su ex pareja. El hombre había sido condenado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres.

Revocación del fallo del Juzgado de lo Penal

La resolución, correspondiente a la sentencia 35/2026, estima el recurso de apelación interpuesto contra el fallo dictado previamente por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, que había condenado al acusado a once meses de prisión.

El tribunal considera que la prueba fundamental de cargo, basada en los datos de localización del sistema telemático gestionado por el Centro COMETA, presenta "inconsistencias que impiden sostener una condena penal con la certeza exigida".

En concreto, la Sala detecta "divergencias en las coordenadas GPS, errores en la identificación de ubicaciones y discrepancias en los tiempos de desplazamiento registrados" durante la madrugada en la que supuestamente se produjo el quebrantamiento.

Los magistrados subrayan que, en varios de los puntos analizados, las distancias entre el acusado y el domicilio de la víctima se situaban en el límite de los 200 metros fijados por la orden de alejamiento o incluso por encima de ese umbral.

Asimismo, la sentencia pone de relieve la "falta de precisión del informe técnico, que no define con claridad el perímetro exacto" de la denominada zona de exclusión ni aporta mediciones concluyentes sobre las distancias reales.

Ante este escenario, el tribunal aplica el principio de in dubio pro reo y concluye que "no puede afirmarse sin margen de duda que el acusado incumpliera la prohibición de aproximación impuesta judicialmente".

La resolución revoca íntegramente la sentencia anterior, acuerda la absolución del acusado y ordena dejar sin efecto las medidas cautelares vigentes, incluida su situación de prisión provisional.

Condena anterior

La condena anterior incluye delitos de amenazas leves en el ámbito de la violencia sobre la mujer y un delito leve de vejaciones injustas (art. 173.4 CP), con la circunstancia agravante de reincidencia.

La medida cautelar consistía en prohibición de acercarse a menos de 200 metros del domicilio, lugar de trabajo o sitios frecuentados, y prohibición de comunicarse con ella.