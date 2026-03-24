El acusado del incendio en Gata y Las Hurdes niega su implicación y asegura que también resultó perjudicado

El acusado de provocar el incendio forestal que arrasó más de 10.000 hectáreas en las comarcas cacereñas de Gata y Las Hurdes en mayo de 2023 ha negado su implicación en los hechos durante el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres, donde ha defendido su inocencia y ha asegurado que también sufrió pérdidas en su explotación.

La primera jornada del juicio continuaba a las 13:00 horas tras iniciarse a primera hora de la mañana en los juzgados cacereños. La testifical, presencial y telemática, de guardias civiles (que realizaron el atestado y también la monitorización del terreno afectado) además de la del propio acusado y bomberos forestales que intervinieron en las labores de extinción ha centrado la vista oral.

Fiscalía solicita para el acusado una pena de seis años de prisión, así como el pago de 400.000 euros

El acusado (derecha), en la vista oral de este martes. / EDUARDO VILLANUEVA

Declaración

Durante su declaración, el procesado ha afirmado que abandonó su parcela en torno a las cinco de la tarde el día en que se inició el fuego y que no regresó a la zona hasta aproximadamente las nueve y media de la noche, cuando ya se había dado aviso del incendio.

Asimismo, ha señalado que las llamas afectaron a su plantación de cerezos, lo que, según su versión, evidencia que no obtuvo ningún beneficio del suceso, sino que resultó perjudicado.

El acusado también ha indicado que se trata de una finca abierta, por la que puede transitar cualquier persona, apuntando así a la posibilidad de que el origen del incendio no esté vinculado directamente con su actividad.

En mayo de 2023

El incendio se inició el 17 de mayo de 2023 y se propagó por distintos municipios del norte de la provincia de Cáceres, afectando a las comarcas de Gata y Las Hurdes.

Las llamas no fueron completamente extinguidas hasta el 6 de junio, tras casi veinte días de trabajo, en un operativo que movilizó numerosos medios terrestres y aéreos.

El balance final elevó la superficie afectada a unas 10.000 hectáreas, con importantes daños medioambientales en zonas de alto valor ecológico.

La Fiscalía solicita para el acusado una pena de seis años de prisión, así como el pago de unos 400.000 euros en concepto de indemnización por los daños ambientales y los costes derivados de la extinción.

Por su parte, la defensa ha pedido la absolución del procesado al considerar que no existen pruebas suficientes que acrediten su autoría en el origen del incendio.

El juicio continuará con la práctica de prueba testifical y pericial en las próximas sesiones previstas.