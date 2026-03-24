Participación ciudadana para rescatar uno de los espacios históricos de Cáceres

La Asociación de Amigos de la Ribera del Marco ha reclamado la implicación directa de la ciudadanía en la recuperación de este enclave histórico de Cáceres, proponiendo la convocatoria de un concurso de ideas previo a la redacción del futuro Plan Director como herramienta para rescatar y poner en valor este espacio.

Respaldo social

El colectivo ha trasladado esta propuesta al Ayuntamiento de Cáceres al considerar que la apertura del proceso a vecinos, asociaciones y expertos permitiría definir unas líneas estratégicas más sólidas y con mayor respaldo social, además de mejorar las opciones de acceso a financiación europea.

Desde la asociación subrayan que la Ribera del Marco atesora un importante valor patrimonial, no solo por su entorno natural, sino también por las huertas tradicionales y las infraestructuras hidráulicas —como molinos, acequias, norias o aljibes— que durante siglos han configurado un espacio clave para la actividad económica y social de la ciudad.

En este sentido, defienden que el futuro Plan Director debe contemplar la recuperación integral de este patrimonio, así como la conservación de los usos tradicionales vinculados al cultivo y al aprovechamiento del agua.

Protección del Calerizo

Entre las propuestas planteadas figura también la protección del Calerizo como masa de agua subterránea, con el objetivo de garantizar el caudal de la ribera, así como la rehabilitación de la Charca del Marco como surgencia natural y origen del curso fluvial.

Asimismo, alertan de la necesidad de intervenir sobre infraestructuras actuales que, a su juicio, afectan negativamente al entorno, como el colector de aguas residuales que discurre junto al cauce en parte de su recorrido, con riesgo de vertidos y deterioro ambiental.

El colectivo apuesta además por la renaturalización del entorno mediante la recuperación de vegetación autóctona, como las olmedas, y advierte de que actuaciones como el hormigonado del cauce supondrían un impacto irreversible sobre el ecosistema.

Finalmente, la asociación insiste en que la participación ciudadana debe ser el eje del proceso para garantizar un proyecto sostenible, integrador y respetuoso con la identidad histórica de la Ribera del Marco, consolidándola como un espacio de encuentro y valor para la ciudad.