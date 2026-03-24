Más coches y menos plazas, la ecuación que dificulta aparcar en Cáceres cada día: estas son las zonas más complicadas para dejar tu vehículo

Aparcar en Cáceres dejó hace mucho tiempo de ser un gesto rápido para convertirse, en muchas zonas, en una pequeña prueba de paciencia diaria. Lo que antes era dar una vuelta y encontrar hueco ahora se traduce en minutos —a veces muchos— de búsqueda, especialmente en determinados puntos de la ciudad donde la presión de vehículos se ha intensificado en los últimos meses.

El entorno del Paseo de Cánovas y las avenidas Virgen de Guadalupe y Virgen de la Montaña concentran buena parte de ese problema. Son zonas de tránsito constante, con comercios, oficinas y servicios que atraen a conductores durante prácticamente todo el día. "Puedes dar tres o cuatro vueltas sin ver un hueco. Y si lo encuentras, suele ser porque alguien sale justo en ese momento", comenta Juan, un vecino de la zona centro.

El efecto de los servicios y la actividad diaria

La cercanía de centros administrativos, negocios y espacios de ocio ha hecho que estos puntos mantengan una ocupación casi permanente. A determinadas horas, especialmente a media mañana y primera hora de la tarde, la rotación es mínima y las plazas disponibles desaparecen con rapidez. Una situación similar se vive en la avenida Virgen de la Montaña, donde la combinación de tráfico de paso y estacionamiento prolongado complica aún más encontrar sitio. "Hay días en los que directamente sabes que no vas a aparcar cerca y ni lo intentas", señala otra conductora.

Hospital y juzgados, los puntos más tensionados

Si hay dos zonas donde la dificultad se multiplica son las del hospital San Pedro de Alcántara y el entorno de los juzgados. Aquí, la llegada constante de pacientes, familiares, trabajadores y usuarios de servicios judiciales provoca una alta demanda durante toda la jornada. En estos puntos, encontrar aparcamiento no solo depende de la paciencia, sino también del momento del día. A primera hora de la mañana, muchos conductores optan por dejar el coche en calles más alejadas y caminar varios minutos. "Vienes con prisa, con una cita médica, y lo último que necesitas es estar diez minutos buscando sitio", explica un usuario del hospital.

El Perú y los barrios con presión creciente

El barrio de El Perú tampoco escapa a esta tendencia. Aunque tradicionalmente ha sido una zona con mayor disponibilidad, el aumento de residentes y la cercanía a áreas con más actividad han incrementado la presión sobre el estacionamiento. La sensación entre los vecinos es compartida: cada vez hay más coches y menos espacios útiles. "Antes aparcabas sin problema en la puerta de casa. Ahora hay días que tienes que irte varias calles más allá", resume un residente.

Más coches, mismas plazas

Detrás de esta situación hay una realidad evidente: el número de vehículos ha crecido mientras que el espacio disponible sigue siendo prácticamente el mismo. A eso se suma el uso intensivo del coche para desplazamientos cortos y la falta de alternativas inmediatas para muchos ciudadanos.

El resultado es una escena cada vez más habitual en Cáceres: coches dando vueltas, conductores pendientes de cualquier movimiento y la sensación de que aparcar, en determinadas zonas, se ha convertido en una de las tareas más complicadas del día a día urbano.