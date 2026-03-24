Eduardo Gutiérrez (Vox) espera que la próxima reunión con el PP despeje el camino hacia la aprobación del presupuesto de Cáceres

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, apenas quedan unos días para el Domingo de Ramos. Para antes de esa fecha se debería celebrar una reunión entre los grupos municipales de PP y Vox para abordar nuevos detalles concretos de cara al presupuesto municipal del año 2026. La partida se prorrogó el pasado 1 de enero con las cuentas aprobadas el año pasado entre PP y PSOE.

El portavoz de la formación ultraderechista en la ciudad, Eduardo Gutiérrez, explica que solicitó información concreta sobre algunos puntos del presupuesto hace unos días y que, en las próximas fechas, se va a facilitar. Pese a que no ha querido entrar en detalles sobre los asuntos que van a abordar, espera que una próxima reunión (que aún no tiene fecha) pueda ir despejando el camino hacia la aprobación del presupuesto.

En el último pleno

Durante el último pleno del consistorio, que tuvo lugar el pasado jueves, Vox logró sacar adelante una moción para acometer una actuación integral en la barriada de Aldea Moret con un presupuesto estimado de dos millones de euros. Lo hizo con los votos a favor del Partido Popular, la abstención del PSOE y la negativa de Unidas Podemos. "Esto no allana el camino. La aprobación del presupuesto depende de muchas otras cosas. Lo apoyaron porque les cuadraría hacerlo", señala el portavoz.

Hace unos días, el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, subrayaba que el PP estaba buscando agilizar la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 y criticó que "no queremos ser como el PSOE que aprobaba el presupuesto en manga corta". Orgaz ya señaló que las peticiones de Vox no representaban ningún obstáculo para aprobar las cuentas, destacando que el Gobierno comparte la preocupación por reforzar las ayudas a familias y políticas de mayores.