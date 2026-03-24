La Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche celebra sus veinte años con David de María y El Gato con Jotas

La Feria Ibérica del Queso de Cabra de Acehúche cumple dos décadas de apoyo e impulso a esta joya gastronómica. Para celebrarlo dos grandes artistas derrocharán sus capacidades líricas este fin de semana. David de María, el sábado 28, y El Gato con Jotas, el domingo 29 de marzo, se subirán al escenario del Pabellón Alcalde Constantino Julián para deleitar a los miles de cheeselovers que está previsto que asistan a esta cita con el saber y el sabor quesero más auténtico.

Está prevista la concurrencia de 21 queserías, que durante dos días darán a degustar más de 30 variedades de queso, así como de las dos fábricas de productos ibéricos de Acehúche.

Benito Arias, alcalde de Acehúche. / J. VENTURA

Durante la presentación esta mañana de la vigésima edición del encuentro quesero, el alcalde de Acehúche, Benito Arias, destacó que la Diputación de Cáceres se hace cargo de la mitad del presupuesto de la feria. Recordó las dificultades de los primeros años, pero el objetivo de dar visibilidad, promover y reconocer el queso de Acehúche se ha conseguido, primero con la Denominación de Origen Protegida que lo ampara y después con la difusión que se ha dado al producto desde el consistorio.

Sin embargo, quiso subrayar el gran problema que sufre especialmente el queso de cabra con el relevo generacional y pidió apoyo a las administraciones para promoverlo y garantizarlo. “Nos estamos quedando sin cabras y, por lo tanto, sin leche. Debemos devolver la inclusión para que nuestros vecinos quieran seguir emprendiendo en el medio rural y por lo tanto fijar población”, indicó el edil.

A la Feria Ibérica del Queso de Acehúche concurren 21 queserías y dos fábricas de embutidos. Proceden de Sevilla, Málaga, Huelva, de Guipúzcoa, Zamora, Toledo, Badajoz y Portugal, además de las cuatro locales.

Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres. / J. VENTURA

Dos días pasión por el queso (y el ibérico)

El programa pretende ser muy completo con motivo de la vigésima edición. La inauguración será el sábado a las once de la mañana del sábado 28 de marzo y al mediodía empezará concurso ibérico de queso de cabra, organizado por un experto quesero. Además, se va a celebrar el I Concurso Mejor Queso DOP Queso de Acehúche, en el que participan las ganaderías amparadas.

Al mediodía habrá una demostración de cocina en vivo a cargo de Pablo Miguel Sobrino, del restaurante Metamorfosis. Los niños disfrutarán con el taller activo de elaboración de quesos, del que saldrán con un queso bajo el brazo. La actuación de David de María será a las cuatro de la tarde.

Posteriormente, está prevista una cata de Quesos Idiazabal maridada con txakoli. Las instalaciones de la feria cierran a las nueve de la noche.

El domingo al mediodía habrá otra demostración de cocina en vivo, en este caso a cargo de Carlos Carrasco, cocinero de A Velha Fábrica.

Sobre las dos habrá una cata de quesos de Extremadura maridados con vino y cava. La actuación de El Gato con Jotas está prevista sobre las 15.30 horas y posteriormente se entregarán los premios de las catas de queso.

Antonio Jiménez, presidente de la DOP Queso de Acehúche. / J. VENTURA

Necesidad de relevo generacional en el caprino

En la presentación también intervino Antonio Jiménez, presidente de la Denominación de Origen Queso de Acehúche y propietario de la quesería Silva Cordero. Explicó que el sector no vive uno de sus mejores momentos, con costes altos y el relevo generacional en el caprino. El año pasado, según sus cálculos, se vendieron 7.000 piezas de queso menos que el anterior, aunque en su propósito está remontar en el presente.

Añadió que las previsiones apuntan, ya que hará buen tiempo, a que se superarán los 45.000 tiques vendidos el año pasado.

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Queso de Cabra de Acehúche DOP. / J. VENTURA

Por su parte, Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, recordó que la Feria Ibérica del Queso de Acehúche significa “un motor de desarrollo económico y turístico que dinamiza y genera oportunidades en el medio rural de nuestra provincia. Detrás de cada quesería hay familias, detrás de cada quesería también hay empleos”, concluyó.