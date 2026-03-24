La Fundación Helga de Alvear presenta 'Voces sin Fronteras' el 25 de marzo: un proyecto contra el racismo y la xenofobia

Opciones para todos los públicos en la ciudad.

Cine en la Filmoteca Extremadura: 'Al final de la escapada'

La Filmoteca Extremadura proyectará el clásico Al final de la escapada el próximo 24 de marzo, de 19.30 a 21.00, en su sede de Rincón de la Monja 6, Cáceres. La película narra la historia de Michel Poiccard, un ex-figurante de cine y admirador de Bogart, que tras un robo en Marsella se ve envuelto en la persecución policial mientras busca a Patricia, una joven americana en París que sueña con ser escritora.

Este icónico film de 1960 fue reconocido en el Festival de Berlín con el Oso de Plata al Mejor Director, recibió la nominación a Mejor actriz extranjera para Jean Seberg en los Premios BAFTA 1961, y fue galardonado como Mejor película por el Sindicato de Críticos de Cine Franceses. Una oportunidad única para disfrutar de uno de los pilares de la Nouvelle Vague francesa y revivir la historia de libertad y rebeldía que marcó el cine europeo.

Fundación Helga de Alvear acoge 'Voces sin Fronteras'

El próximo 25 de marzo, de 10.00 a 11.30, la Fundación Helga de Alvear acogerá el evento Voces sin Fronteras, un espacio para presentar los resultados, aprendizajes y testimonios del proyecto. La iniciativa ha trabajado con alumnado, profesorado, universidades y servicios sociales, desarrollando acciones orientadas a prevenir el racismo, la xenofobia y los discursos de odio, fomentando una cultura de paz en la sociedad. Una oportunidad para reflexionar sobre convivencia, educación y tolerancia en nuestra comunidad.

Cartel oficial de 'Voces sin fronteras'. / accem

Taller de Haikus en la Biblioteca Pública de Cáceres

El próximo 25 de marzo, de 18.00 a 19.00, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá un taller de haikus, dirigido a quienes quieran acercarse a esta forma poética japonesa. El haiku es un poema breve compuesto tradicionalmente por tres versos sin rima de 5, 7 y 5 sílabas, centrado en capturar un momento específico de la naturaleza o de la vida cotidiana, evocando a menudo una estación del año. Su fuerza radica en la sencillez y profundidad emocional, evitando metáforas complejas y transmitiendo imágenes claras y directas. Los participantes tendrán la oportunidad de aprender la estructura básica del haiku y practicar la creación de sus propios poemas, explorando la belleza de lo cotidiano en pocas palabras.