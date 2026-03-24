El Horno, Jordán, Electrocash, Modas Nati, Retales Amado y Calzados Peña, en la calle comercial de Cáceres

Antonio Hurtado es un paseo obligado de Cáceres y hoy recorremos su segundo tramo, el que enlaza la calle de Sánchez Manzano con la Cruz de los Caídos, a la altura del quiosco de prensa, donde siempre hay cola para comprar el periódico del día o echar la quiniela y La Primitiva. Muy cerca, uno de los dos quioscos que tiene la Once y que cuentan tras de sí con una historia sustanciosa de premios. Al lado, Wake, unas colchonerías, con rebajas de la histórica marca Pikolin, de hasta el 60%.

La avenida también es nido de grandes franquicias, como Domino's Plaza, que tienen servicio a domicilio y que están especializados en pizzas o el Taco Bell. En en el número 12, el Royal Tandoori, restaurante indio, que en su día fue uno de los chinos pioneros de la ciudad. Le siguen Smil Dent, dedicada a la odontología, que tiene entrada por Antonio Hurtado y Federico Ballell, y en el número 8, el local donde estuvo Viajes El Corte Inglés, que terminó cerrando.

El centro diágnístico por imagen de la doctora Amarilla Jiménez, está especializada en radiodiagnósticos, y realiza además estudios de la mama y ecografías. Avanzando, en el número 6, está la el centro de Peluquería y Estética Sin Cita, el Bar El Rincón Hispano y uno de los emblemas de la avenida: El Horno, de brillante trayectoria gracias al esfuerzo del empresario Carlos Luna y todo su equipo.

Fotogalería | Segundo tramo de Antonio Hurtado en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Otros negocios que hacen de esta avenida un centro de la empresa y del comercio de Cáceres es la Asesoría Extremeña de Empresas, el logopeda Jorge Plata y la administración de Fincas Jordán, que además de la gestión administrativa, se encargan del mantenimiento integral de las propiedades, supervisando y coordinando las labores de conservación y reparación necesarias para garantizar el óptimo estado de las instalaciones. También ofrecen asesoramiento en aspectos legales y financieros, facilitando la toma de decisiones informadas y beneficiosas para la comunidad.

Otro de los grandes regalos de Antono Hurtado es la Administración número 5 de Loterías y Apuestas del Estado, y el Instituto Business de Inteligencia, especializados en neuropsicología, valoración y evaluación de demencias, neurorehabilitación, inteligencias múltiples, valoración de inteligencias y actitudes, y orientación vocacional y profesional. En ese mismo número está el estudio de Alarcín Arquitectos y Carlos Holgado, una zapatería donde hay mucha variedad de estilos y zapatillas de deporte con marcas como Chiruca, Mustang o Picolinos.

Luego está otro de los emblemas comerciales de Cáceres, Modas Nati, y muy cerca Galfex, que es una asesoría, gestoría fiscal y laboral y de seguros, que está justamente en el Edificio América. Red Mediaria (que es una correduría de seguros), y el Laboratorio de Análisis Clínicos del doctor Turégano y, en la esquina con la plaza de América y la avenida de Portugal, una de las sedes de Unicaja.

A primera hora de la mañana, Antonio Hurtado es un ir y venir de comerciantes, empresarios, amantes del running, del paseo y del ciclismo, no en vano es el corredor que desde Cánovas hasta el recinto ferial (ida y vuelta) suman alrededor de 8 kilómetros.

Fotogalería | Primer tramo de Antonio Hurtado en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Ya en la acera de los impares, el punto de partida, junto a la Ronda del Carmen, es el Centro de Reconocimiento de Conductores de Cáceres. Al lado, El Mercadito (una frutería de deliciosos productos), y el establecimiento D.Uñas, un negocio al alza. Junto a él, otra de las firmas tradicionales de la capital: la zapatería de Alfonso Peña, que funciona desde 1875. La fundó Manuel Peña, tatarabuelo de la actual generación que lleva las riendas del negocio. Debió comenzar como una zapatería de arreglo y fabricación de calzado hasta que empezó a vender los primeros modelos que llegaban a Cáceres producidos en plantas. La familia, procedente del norte de Cáceres, se instaló en la plaza Mayor y más tarde en el nº 10 de Pintores. Allí, María Peña y Basilio Sánchez siguieron la tradición de sus mayores, pero además compraron el edificio completo del nº 30, donde abrieron otra tienda. Su hijo Manolo regentó la primera y su hijo Basilio la segunda.

El gigante de los electrodomésticos

Al lado, La Boticia de los Perfumes, y Electrocash. Porque en Extremadura pensar en electrodomésticos es pensar en Electrocash, una empresa que inició su andadura el 15 de abril de 1997 en una nave del Polígono Industrial Capellanías, en un primer momento bajo la denominación de Piñero Lemus, SL, y que posteriormente pasaría a llamarse Euro Electrodomésticos Extremadura, SL. Fundada por los hermanos Francisco y Pedro Piñero la empresa se dedicaba a la comercialización al por mayor de aparatos electrodomésticos y televisores, contaba con tres trabajadores y una modesta flota de vehículos de reparto que se encargaba de abastecer de electrodomésticos a tiendas de la provincia de Cáceres.

En esa misma acera, conviven la Zapatería Dos Pies y Digi, dedicada a la telefonía. A la altura del número 5, donde en su día estuvo la sede del PP de Cáceres hasta su traslado a la actual de San Pedro de Alcántara, el local de Mi Bota, que sigue cerrado y en alquiler y Modas Next, un gigante minorista británico de moda, hogar y calzado, fundado originalmente en 1864 como sastrería masculina, que ha evolucionado hasta convertirse en un líder online. En 2025, la compañía inició su desembarco en España, específicamente en A Coruña, enfocándose en el negocio digital y contratando a exdirectivos de Inditex.

Antonio Hurtado también hace hueco para Barnum the urban shoes, que es una zapatería especializada en calzado urbano (cuenta con una página en Facebook donde muestran sus productos). Al lado, Lo +, Viajes Nevatur (que está implantada en Cáceres desde 1992) y, en el número 7, Zapatonee y Vera Farmacia, con la licenciada Irene Mellado Díaz al frente. Tiene formulación magistral, abre 12 horas, 365 días al año. Acaba de realizar una obra de reforma imponente que la sitúan como una de las farmacias de diseño más moderno y funcional de la ciudad.

La galería

Además, la avenida dispone de una galería comercual, donde se distribuye un buen ramillete de empresas: herbolarios, cafetería, la frutería de Andrés, la peluquería de caballeros de Alberto, la Mercería Niki y así suma y sigue. Más allá, a la altura del número 9, el franquiciado lleva el nombre de Arenas, cadena líder en España, principalmente en Andalucía, especializada en perfumería, cosmética, parafarmacia y aseo personal. Es un grupo familiar andaluz, dirigido por la segunda generación (familia Cardoso), con más de 100 establecimientos físicos y una fuerte presencia online, destacando por asesoramiento especializado y marcas selectivas

Se suman el Centro Óptico y de Audición de los colegiados Eva Martín González y José Ramón Díaz Calvo, y, a la altura del número 11, otra de las grandes empresas de Cáceres, Tejidos Amado. Fue a los 16 años cuando Juan Jesús Amado Vivas salió de Brozas y se instaló en Cáceres. Su primer trabajo fue como dependiente en Sederías Oriente. Montó su primer negocio en la ciudad junto a su esposa, Francisca Chamorro, en un local situado frente a El Siglo, en la calle Moret.

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