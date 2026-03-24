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Galardón

El hotel Casa Pizarro de Cáceres, reconocido por Domus Selecta por su diseño en el sector hotelero boutique

El hotel cacereño Casa Pizarro ha sido galardonado por Domus Selecta con el Premio a la Excelencia Hotelera en Diseño de Interiores, destacando su propuesta que fusiona historia y diseño contemporáneo

Galería | Así es el hotel Casa Pizarro de Cáceres

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Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Un hotel de Cáceres ha recibido el Premio a la Excelencia Hotelera en la categoría de Diseño de Interiores, un reconocimiento otorgado por Domus Selecta durante su convención anual celebrada en Santiago de Compostela. Este galardón sitúa al establecimiento dentro de una red internacional que agrupa a más de 270 hoteles boutique independientes repartidos en 28 países.

Lejos de ser una cadena, Domus Selecta selecciona alojamientos con identidad propia, donde el valor no reside en el tamaño o el presupuesto, sino en el criterio con el que han sido concebidos. En este contexto, el premio adquiere un peso añadido, ya que todos los hoteles integrados en la asociación destacan por el cuidado de su estética, lo que convierte este reconocimiento en especialmente competitivo.

Entre historia y diseño

El rasgo diferencial de Casa Pizarro, hotel galardonado y gestionado por el Grupo Zaguán parte de su propio origen. El hotel se ubica en una antigua casa señorial extremeña que durante siglos fue un enclave clave en el comercio de lanas de la región. La intervención arquitectónica ha respetado ese legado, evitando borrar su pasado para, en cambio, integrarlo en una propuesta contemporánea.

Elementos originales del edificio conviven con piezas de diseño actual en un diálogo constante, mientras que las antigüedades, seleccionadas en mercadillos de España y Francia, aportan una sensación de autenticidad difícil de replicar. El resultado es un espacio que, más que decorado, transmite la impresión de haber sido habitado y construido con el paso del tiempo.

Autenticidad

El reconocimiento llega en un momento en el que el sector hotelero independiente reivindica la autenticidad como uno de sus principales activos frente a las grandes cadenas. En este escenario, Casa Pizarro se presenta como un ejemplo de cómo la narrativa de un espacio, bien trabajada y coherente con su historia, puede convertirse en un elemento diferenciador.

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El premio de Domus Selecta no solo avala el trabajo estético del hotel, sino también su capacidad para trasladar al visitante una experiencia ligada al territorio y a la memoria del edificio, consolidando así su posición dentro del turismo boutique de calidad.

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