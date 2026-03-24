Inseguridad en Cáceres: vecinos denuncian sensación de temor en la plaza de la Concepción por conductas incívicas

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental de Cáceres se ha reunido de nuevo con la Policía Nacional para abordar la situación de la seguridad en la plaza de la Concepción, en un encuentro de seguimiento que ya estaba previsto dentro de los contactos periódicos que ambas partes mantienen desde el verano pasado. La cita ha coincidido además con el reciente altercado ocurrido en este espacio, donde fueron detenidas dos personas, una de ellas tras agredir a un agente.

Según ha explicado Celia Rubio, directiva de la asociación, en representación del colectivo vecinal, la reunión se enmarca en el compromiso adquirido hace tres meses para mantener encuentros periódicos con participación ciudadana. En esta ocasión, además de la asociación, también han asistido vecinos y hosteleros de la zona, que han vuelto a trasladar su preocupación por lo que sucede en el entorno del parque.

Inquietud

Aunque en los últimos meses la situación parecía haberse calmado, desde la asociación señalan que con la llegada del buen tiempo ha vuelto a apreciarse más movimiento en la calle. Esa circunstancia, unida a una mayor presencia de personas en la plaza, ha reactivado la inquietud entre quienes residen o trabajan en el entorno, especialmente en horario nocturno y de cara al fin de semana.

Rubio ha señalado que la sensación de inseguridad se concentra sobre todo los jueves, viernes y sábados por la noche, cuando se repiten escenas vinculadas a conductas incívicas. "La preocupación no solo afecta a personas mayores, sino también a familias con niños pequeños que frecuentan la zona", insiste.

Más agentes

La principal demanda trasladada a la Policía Nacional ha vuelto a ser la de incrementar la presencia de agentes. Los asistentes a la reunión han reclamado más patrullas y una mayor frecuencia de paso por la plaza, al considerar que ese refuerzo podría tener un efecto disuasorio. No obstante, según la versión trasladada por la propia policía en el encuentro, los recursos disponibles son limitados y no permiten mantener una patrulla fija de forma permanente en el lugar.

Desde la asociación insisten en que el problema no se limita a episodios puntuales, sino también a una sensación sostenida de intranquilidad entre los residentes, que dicen no poder entrar o salir de sus viviendas con total normalidad en determinados momentos del día o de la noche. Algunos vecinos "tienen identificadas a las personas que suelen concentrarse allí y aseguran sentir respeto o temor al cruzarse con ellas".

Preocupación

La reunión ha servido así para retomar una preocupación que ya motivó contactos entre vecinos, ayuntamiento y cuerpos de seguridad el pasado verano. Entonces se acordó reforzar la vigilancia policial en la zona como primera medida para intentar frenar los problemas de convivencia en la plaza de la Concepción, un espacio especialmente sensible en los últimos meses por la presencia habitual de familias y menores en el parque infantil.